ناسا بودجه ساخت اقامتگاه در ماه و مریخ را تأمین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینرینگ، ناسا قصد دارد سکونتگاه هایی را در ماه و مریخ بسازد که حتی در صورت بازگشت فضانوردان به کره زمین هم عملیاتی باقی بمانند و برای انجام ماموریت های متعدد قابل استفاده باشند.

ناسا برای تحقق این هدف بودجه ای اختصاصی را به طرحی موسوم به سکونتگاه های بهینه سازی شده برای ماموریت های اکتشافی یا HOME اختصاص داده است. بودجه یادشده در اختیار تعدادی از موسسات تحقیقاتی دانشگاه قرار می گیرد تا آنها طرح های خود را در این زمینه به ناسا ارائه دهند.

مهم ترین ویژگی این سکونتگاه ها خودران بودن بسیاری از فرایندها در آنها است، به گونه ای که آنها برای پردازش و تفسیر داده ها و نیز تصمیم گیری در مورد امور مختلف نیازی به حضور فضانوردان ندارند و خود به طور مستقل عمل می کنند.

رهبری اجرای این طرح بر عهده ماریو برگس ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در دانشگاه کارنگی ملون است. ناسا قرار است بودجه طرح مذکور را به مدت ۵ سال تامین کند و فعلا ۱۵ میلیون دلار به آن اختصاص داده است.

در این طرح از هوش مصنوعی به طور گسترده برای تحلیل داده های جمع آوری شده از فضا و نیز تجهیزات فضایی استفاده می شود. همچنین بررسی وضعیت سیستم های برقی مورد استفاده در سکونتگاه های یادشده به طور خودکار انجام می شود و در صورت وجود هرگونه مشکل پیام هشدار برای فضانوردان ارسال می شود.