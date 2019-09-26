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۴ مهر ۱۳۹۸، ۲۳:۱۴

فرود ماهنورد چینی چانگ‌ ئه در ماه

فرود ماهنورد چینی چانگ‌ ئه در ماه

در سال ۲۰۱۹ میلادی ماهنورد چینی چانگ ئه ۴ در قسمت پنهان ماه فرود آمد و نخستین ماهنوردی شد که در سمت پنهان ماه فرود آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین المللی چین، «چانگ ئه» الهه ماه در افسانه های قدیمی چین است. در سال ۲۰۰۴ میلادی، برنامه اکتشاف ماه چین رسماً راه اندازی شد که «برنامۀ چانگ ئه» نامگذاری شد. در ساعت شش بعد از ظهر ۲۴ اکتبر سال ۲۰۰۷، ماهواره «چانگ ئه ۱» به فضا پرتاب شد و نخستین ماهوارۀ قمری چین شد.

در سال ۲۰۱۰ ماهواره چانگ ئه ۲ پرتاب شد و نخستین بار واضحترین نقشۀ ماه با کیفیت ۷ متر را گرفت. در سال ۲۰۱۳ ماهنورد چانگ ئه ۳ نیز به فضا پرتاب شد که این بخش از پروژۀ ماهپژوهی چین نخستین بار با فرود نرم روی کره ماه نشست.

در سال ۲۰۱۹ میلادی ماهنورد چانگ ئه ۴ در قسمت پنهان ماه فرود آمد و نخستین ماهنوردی شد که در سمت پنهان ماه فرود آمد.

کد مطلب 4729898

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