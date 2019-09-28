رفائیل آزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر به افتتاح نخستین پارک بانوان غرب مازندران در نوشهر نیز اشاره کرد و پیشینه آن را به خواست و مطالبه نیمی از جمعیت شهر یعنی بانوان دانست و گفت: خوشبختانه این آرزوی دیرینه باهمت همه مسئولان، شهرداری و شورا به بار نشست و بانوان شهر از یک پارک تخصصی بهره‌مند شدند.

وی از دیگر دغدغه‌ها را ساخت پل ماشلک بیان کرد و بابیان اینکه برای اجرا و ساخت آن به ۱۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت: این میزان حدود نیمی از اعتبار و درآمد شهری را تشکیل می‌دهد که نیازمند توجه و حمایت مسئولان ملی و استانی هستیم.

رئیس شورای شهر نوشهر درعین‌حال تقویت دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) و بندر نوشهر را لازم دانست و گفت: هر چهار سال به برکت سفر مقام معظم رهبری به شهرستان و دانشگاه دریایی، رهاوردهای خوبی برای منطقه دارد و باید قدر این موهبت را بدانیم.

رئیس شورای شهر نوشهر به نقش رسانه در دنیا و کشور اشاره و اضافه کرد: کشورهایی که شفافیت بالا دارند به همان میزان سلامت بیشتری دارند و ابزاری که موجب ایجاد شفافیت در جامعه می‌شود رسانه‌ها هستند و می‌توانند نظارت داشته باشند و جلوی انحصار را از گروه‌ها و احزاب بگیرند و شفافیت ایجاد کنند تا مسیر سلامت جامعه به جلو رود.

رئیس شورای شهر نوشهر، بابیان اینکه گره انحصار و عدم شفافیت را رسانه‌ها می‌توانند باز کنند گفت: جامعه‌ای که در آن شفافیت وجود دارد مردم آن در امان و امنیت بیشتری به سر می‌برند.

وی یکی از دغدغه‌های توسعه را نابرابری‌های فرصت‌ها بیان کرد و گفت: در بخش تصمیمات کلان استانی سهم غرب مازندران کم بوده از اینرو استان شدن غرب مازندران مطالبه اساسی است.

آزادیان، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های همسو برای اثربخشی کارها درروند توسعه شد و گفت: شوراها به‌عنوان نمایندگان مردم تحقق مطالبات مردمی را پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه شهر ما هنوز دروازه ندارد و برای ساخت پل ورودی شهر با مشکل مواجه هستیم استان شدن را نیاز اساسی برشمرد و گفت: همه نهادها و سمن‌ها باید برای تحقق این هدف در کنار هم قرار گیرند.

رئیس شورای شهر نوشهر، با اظهار اینکه هر تفکری که به توسعه و مدیریت شهری کمک می‌کند را حمایت خواهیم کرد گفت: از برنامه‌های فرهنگی و شهری در شهر حمایت می‌کنیم.