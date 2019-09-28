تخمین غیرواقعی فدرال رزرو برای رشد اقتصادی ایالات متحده

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، جنت یلن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا میگوید که تخمین فدرالرزرو برای رشد اقتصادی بلندمدت آمریکا قدری زیادی خوشبینانه است.
بانک مرکزی آمریکا در ماه جاری اعلام کرد که پیشبینی میکند رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت ۱.۹ درصد شود.
رشد ۱.۹ درصدی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی دهههای گذشته که اقتصاد آمریکا در آنها به صورت مداوم حداقل ۳ درصد رشد میکرد، رشدی بسیار کمتر تلقی میشود.
با این حال جنت یلن معتقد است که فدرالرزرو با این پیشبینی خود قدرت اقتصاد آمریکا را بیشاز حد تخمین زده است.
وی با اشار ه به سه عامل جمعیت، تحصیلات و تولید، میگوید: در واقع این یک پیشبینی خوشبینانه است.
یلن از نظر جمعیت میگوید: رشد نیروی کار آمریکا با کند شدن رشد جمعیت در سالهای اخیر به ۰.۵ درصد افت خواهد کرد و در دهه ۱۹۸۰ نیروی کار، با هجوم خانمها برای اشتغال، با جهش مواجه شد.
یلن ادامه میدهد: عامل دیگری که رشد ۱.۹ درصدی را خیلی بالا نشان میدهد، تحصیلات است. بهبود متوسط تحصیلات نیروی کار باعث تقویت رشد اقتصادی میشد. این مولفه به رشد خود میدهد، اما نه با سرعتی که قبلا رشد میکرد.
یلن همچنین اشاره کرد که رشد تولید و خلاقیت که عامل دیگر رشد اقتصادی است، سالهای سال است که اندک باقی مانده است.
یلن در پایان گفت: اقتصاد آمریکا پویایی بسیار کمتری نسبت به گذشته دارد.
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