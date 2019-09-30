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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸

 مناسب سازی ۸۹ میدان و بازار میوه و تره بار برای سالمندان

 مناسب سازی ۸۹ میدان و بازار میوه و تره بار برای سالمندان

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از  مناسب سازی ۸۹ میدان و بازار میوه و تره بار برای سالمندان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد؛ مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران در آستانه ۹ مهر (روز جهانی سالمند)، با عرض تبریک فرارسیدن این روز به سالمندان، گفت: ایجاد فضای عمومی امن و مطلوب برای سالمندان، کم‌ترین حقی است که این افراد باید از آن برخوردار باشند و از این رو، با افتخار مناسب سازی میادین و بازارهای میوه و تره بار جهت حضور آسان‌تر و ایمن‌تر سالمندان در این مراکز را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه بیش از یک میلیون نفر از شهروندان تهران را سالمندان تشکیل می‌دهند و ایجاد بستر مناسب برای حضور این آنها در فضاهای عمومی ضرورتی انکارناپذیر است، افزود: در نیمه نخست امسال، ۱۵ میدان و بازار میوه و تره بار برای سالمندان مناسب سازی شده و ۷ مرکز دیگر نیز تا پایان سال مناسب سازی می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران دسترسی آسان و ایمن سالمندان به میادین و بازارهای میوه و تره بار را از دیگر برنامه‌های سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران در جهت تکریم این عزیزان برشمرد و اظهار کرد: علاوه بر دسترسی راحت شهروندان به ویژه سالمندان به مراکز خرید میوه و تره بار، تلاش می‌کنیم تا با استانداردسازی و تجهیز میادین و بازارها به مبلمان مناسب، شرایط حضور بیش از پیش سالمندان را در این مراکز فراهم کنیم.

راد با اعلام اینکه سالمندان، بخش مهمی از مراجعه‌کنندگان ثابت به میادین و بازارهای میوه و تره بار را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: ما افتخار داریم که همه روزه میزبان ده‌ها هزار شهروندی هستیم که با وجود سن و سال بالا، با شور و نشاط در مراکز خرید میوه و تره بار حاضر می‌شوند و نسبت به تهیه ارزاق عمومی، مایحتاج روزانه و مواد غذایی مورد نیاز خود و خانواده‌هایشان از این مراکز اقدام می‌کنند.

 مدیرعامل سازمان مدیریت میادین در پایان با تاکید بر اینکه امروز میادین و بازارهای میوه و تره بار به مقصدی برای مراجعه و رفت و آمد روزانه سالمندان تبدیل شده‌اند و این عزیزان به عنوان مشتریان وفادار، هر هفته و بعضاً همه روزه به این مراکز مراجعه می‌کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۸۹ میدان و بازار میوه و تره بار برای سالمندان مناسب سازی شده‌اند که این تعداد تا پایان سال به ۹۶ مرکز افزایش می‌یابد.

کد مطلب 4732726
نورا حسینی

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