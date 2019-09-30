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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۲

دبیر کارگروه اینترنت اشیا:

درآمد آینده بازار اینترنت اشیا به ۱۴۰۰ میلیارد تومان می رسد

درآمد آینده بازار اینترنت اشیا به ۱۴۰۰ میلیارد تومان می رسد

دبیر کارگروه اینترنت اشیا ستاد اقتصاد دیجیتالی و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: درآمد بازار آینده اینترنت اشیا در ایران به ۱۴۰۰ میلیارد تومان می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، مهدی روحانی نژاد به تشریح اشکال مختلف اینترنت اشیا و تاثیر آن بر زندگی روزمره پرداخت و از خانه، حمل و نقل، سرویس سلامت، انرژی، صنایع، کشاورزی، خرده فروشی و شهر هوشمند به عنوان مظاهر مختلف ورود فناوری اینترنت اشیا (IOT ) به زندگی نام برد.

وی با بیان اینکه درآمد بازار آینده اینترنت اشیا در ایران به ۱۴۰۰ میلیارد تومان می رسد، گفت: پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۵ میلیون دستگاه به اینترنت اشیا متصل می شوند.

روحانی نژاد که در کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با «اینترنت اشیا» در وزارت ارتباطات سخن می گفت، مهمترین دلیل برای استفاده از اینترنت اشیا در کشور را جلوگیری از هدر رفت منابع و بالا بردن بهره وری اعلام کرد.

وی از سازمان محیط‌زیست، شرکت توانیر، شهرداری تهران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ملی گاز ایران به عنوان پیشتازان ورود به عرصه اینترنت اشیا در کشور نام برد و فناوری اینترنت اشیا را راه حل کاهش آلودگی در کلان شهرها، جلوگیری از اتلاف انرژی، کاهش قاچاق سوخت، حفاظت محیط زیست، افزایش راندمان در حوزه های کشاورزی و دامپروری عنوان کرد.

دبیر کارگروه اینترنت اشیا ستاد اقتصاد دیجیتالی و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ورود استارت‌آپ ها به این حوزه به دلیل بکر بودن بازار بسیار پر بازده آن تاکید کرد.

کد مطلب 4733019

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