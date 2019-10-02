رشد ۵۱ درصدی خرید گندم/ به کشاورزان خراسان رضوی بدهکاری نداریم

حمیدرضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون افزایش تولید گندم در سال جاری اظهار کرد: خرید گندم نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد رشد داشته است که این امر نشان‌دهنده افزایش تولید گندم در استان است.

وی افزود: فاکتور اول در تولید گندم به آب و هوا مربوط می‌شود. طی بهار امسال بارندگی خوبی داشتیم و همین امر نیز موجب شد تا سطح زیر کشت مزارع، مخصوصا مزارع کشت دیم افزایش یابد و به تولید بیشتر گندم در سال جاری بینجامد. از سال ۹۴ تا کنون امسال بیشترین میزان تولید گندم را شاهد بودیم.

نوری تصریح کرد: پس از بارندگی، اصلاح بذر و ماشین آلات فصل برداشت نیز در تولید گندم اثر دارند که امسال با ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان و کمباین‌داران، ۵۰ درصد ازآنان گندم خود را به وسیله ماشین‌آلات جدید برداشت کردند لذا این امر موجب شد تا گندم پاک و تمیز در اختیار مراکز خرید قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته اصلاح بذور به خوبی صورت گرفته است، بیان کرد: ارقام گندم تولید و توزیع شده بین کشاورزان ارقام پر محصول و با کیفیت بالا بود.

وی در مورد خسارت سن گندم سال جاری ابراز کرد: خسارت سن گندم هم امسال به کمترین حد خود طی سه سال گذشته رسید و گندم بسیار باکیفیتی از کشاورزان تحویل گرفته شد. باید توجه کرد که طی چند سال اخیر، به رشد کیفی گندم توجه فراوانی شده و این رشد کیفی به رشد کیفیت نان منتج خواهد شد.

نوری افزود: کارخانجات آرد استان خراسان رضوی از نظر کیفیت و کمیت در درجه بالایی هستند، تلاش شده تا مقدار سبوس موجود در آرد به میزان استاندارد خود برسد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به گزارش پژوهشکده غلات، خراسان رضوی در بحث کیفیت نان رتبه دوم کشور را دارد اما هنوز در این مورد باید بیشتر کار شود. در زمینه آموزش نانوایان نیز اقداماتی چون شرکت در دوره‌های آموزشی و بازآموزی و نظارت بر امر خرید نان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از نانوایی‌های استان به صورت آزادپز در حال فعالیت هستند، افزود: تعداد نانوایی‌ها افزایش یافته و بازار رقابتی جهت تولید نان باکیفیت ایجاد شده است اما قیمت نان را شورای آرد و نان تصویب می‌کند.

نوری در مورد خرید تضمینی گندم، توضیحاتی ارائه داد و گفت: بیش از ۵۰۲ هزار تن گندم، به ارزشی حدود ۸۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان از کشاورزان سراسر استان خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: به دلیل طرح‌های پدافندغیرعامل، دسترسی آسان کارخانجات آرد به گندم و استفاده مناسب برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل، گندم‌ها در سیلوهای بخش خصوصی و دولتی و انبارهای مکانیزه در سراسر استان دپو شده است که از این تعداد ۱۵ سیلو در بخش دولتی، هشت سیلو در بخش خصوصی و حدود ۲۰ کارخانه آرد گندم‌ها را ذخیره کرده‌ایم. بیشترین حجم خرید گندم به ترتیب از تربت جام، مشهد و چناران بوده است.

وی در انتها با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه بدهی بابت خرید گندم به کشاورزان استان نداریم، افزود: کلیه کشاورزان مبالغ خود را تا ۳۱ شهریورماه دریافت کرده‌اند.