متوسط قیمت هر واحد مسکونی معامله شده در تهران؛ یک میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در شهریور ماه امسال که تعداد معاملات مسکن در تهران با ثبت ۲ هزار و ۸۵۵ فقره مبایعه نامه، به کمترین میزان معاملات مسکن در ۱۰ سال اخیر حتی نسبت به ماه های نیمه تعطیل فروردین در هر سال رسیده بود، گردش مالی این بخش ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بود که نشان می دهد متوسط قیمت هر ملک، یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان است.

این در حالی است که در مرداد امسال در تهران گردش مالی بخش مسکن (ارزش ریالی کل واحدهای معامله شده) بنابر آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، ۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان و تعداد واحدهای مسکونی معامله شده، ۳ هزار و ۳۶۸ واحد بود که نشان می دهد در مرداد ماه امسال نیز متوسط قیمت هر واحد مسکونی فروخته شده، ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان بوده است.

بنابراین ارزش ریالی بخش مسکن در شهریور نسبت به مرداد امسال با افت ۱۵ درصدی مواجه شد.

در تیرماه امسال نیز ارزش ریالی معاملات ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بود که با توجه به اینکه ۴ هزار و ۸۹۸ فقره مبایعه نامه در تیرماه ثبت شد، سهم هر واحد مسکونی معامله شده، ۱ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان بود.

با توجه به موارد مذکور، ارزش ریالی بخش مسکن در شهریور ۹۸ نسبت به تیر ماه امسال با افت ۴۶ درصدی مواجه شد.

به طور کلی در تابستان امسال ۱۱ هزار و ۶۹۳ واحد مسکونی معامله شد که ارزش آن ۱۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است. با این حساب متوسط سهم قیمت هر واحد مسکونی در تابستان امسال ۱ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان بود.

این در حالی است که در بهار امسال ۲۱ هزار و ۹۳۷ واحد مسکونی معامله شد که ارزش ریالی و گردش مالی بخش مسکن در این فصل، ۲۳ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین سهم هر واحد مسکونی معامله شده، به طور متوسط ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان بوده که نشان می دهد کاهش قیمت ها در بخش مسکن تأثیر چندانی در بازار نداشته است.

ارزش ریالی معاملات مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل بهار، کاهش ۴۸.۲ درصدی داشته که نشان می دهد گردش مالی این بازار در تابستان امسال نسبت به بهار ۹۸ حدودا نصف شده است.

با توجه به اینکه مشاهدات میدانی نشان می دهد معاملات مسکن در پاییز امسال با اندکی رشد نسبت به دو ماه مرداد و شهریور مواجه شده ولی قیمت ها همچنان در سراشیبی قرار دارد، به نظر می رسد متوسط قیمت هر واحد مسکونی در مهر ماه امسال به زیر یک میلیارد تومان کوچ کند.