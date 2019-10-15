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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۸

معاون اجتماعی ناجا:

زیرساخت‌های لازم به سرعت در مرز خسروی فراهم شده است

زیرساخت‌های لازم به سرعت در مرز خسروی فراهم شده است

معاون اجتماعی ناجا گفت: پس از قطعی شدن بازگشایی مرز خسروی، زیرساخت های لازم به سرعت در این مرز فراهم و شاهد بودیم که اعزام زائران بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نوریان در حاشیه بازدید از مرز خسروی اظهار داشت: کار اعزام زوار به کربلای معلی از مرز خسروی در امنیت کامل انجام و خدمات خوبی نیز به زائران ارائه شده است.

وی ادامه داد: پس از قطعی شدن بازگشایی مرز خسروی، زیرساخت های لازم به سرعت در این مرز فراهم و شاهد بودیم که اعزام زائران بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

سردار نوریان همچنین با اشاره به تبلیغات محیطی مناسب انجام شده در مرز، گفت: کارکنان معاونت اجتماعی پلیس کرمانشاه در این راستا زحمات زیادی کشیدند تا زائران بتوانند از راهنمایی های لازم برخوردار شوند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی یادآور شد: بازگشایی مرز خسروی شرایطی ایجاد کرد تا زائران بسیاری بتوانند از این مرز عازم کربلای معلی شده و در مراسم معنوی اربعین شرکت کنند.

وی در پایان گفت: هم اکنون شاهد بازگشت تدریجی زائران هستیم و کارکنان پلیس آمادگی لازم برای خدمات رسانی شایسته به آنها را دارند.

کد مطلب 4747295

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