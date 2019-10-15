افزایش تولید ماده مخدر شیشه در افغانستان زنگ خطر جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی در سفر خود به وین با ژان لوک لمایو مدیر بخش سیاست‌گذاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) دیدار کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب استراتژی متوازن خود در شش ماهه ۲۰۱۹، حدود ۵۸۰ تن از انواع مواد مخدر را با اجرای ۲۰۰۰ عملیات اطلاعاتی کشف کرده که نزدیک به ۳۰ تن آن هروئین و مرفین بوده است.

وی افزود: تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان با ورود عظیم پیش‌سازها به این کشور و ایجاد لابراتوارهای تولید مواد مخدر صنعتی به‌ویژه شیشه افزایش قابل توجهی داشت و ایران در ۶ ماهه گذشته حدود ۱۰ تن مواد مخدر شیشه کشف کرده که نسبت به سال گذشته ۶ برابر شده، یعنی ۶۰۰ درصد رشد داشته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: این امر زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی است که در کنار مواد مخدر سنتی، روان‌گردان‌ها و ماده مخدر شیشه افزایش داشته و این هشدار جدی برای بشریت است که شیشه در حال افزایش است و چنانچه راه حلی برای این معضل پیدا نشود، کشورهای غربی و منطقه آسیب جدی خواهد دید.

مؤمنی افزود: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و ستاد مبارزه با مواد مخدر با یکدیگر ارتباط گسترده‌ای دارند و ایران یکی از شرکای اصلی این دفتر است، در سفر قبلی به وین و ملاقات با آقای فدوتف معاون دبیرکل سازمان ملل، مقرر شد، این همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف نیز گسترش یابد که یکی از این توافقات در حوزه درمان بود.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفت: متأسفانه این تحریم‌ها در روند مبارزه ایجاد اختلال می‌کند، مبارزه با افزایش تولید و ترانزیت مواد مخدر در کشورهای منطقه نیاز به سازوکار، تجهیزات و امکانات جدید دارد، مبارزه سنتی و دستی با مواد مخدر دیگر جوابگو نیست، زیرا تا ۲۰ سال گذشته، کل تولیدات مواد مخدر در افغانستان ۲۰۰ تن بود ولی اکنون به بیش از ۹ هزار تن رسیده است، بنابراین تحریم‌ها مانع جدی را در مبارزه جهانی ایران با مواد مخدر ایجاد کرده و جامعه جهانی باید فکری برای این تحریم‌ها بکند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: جامعه جهانی می‌تواند به ایران که در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و به نمایندگی از جامعه جهانی با این پدیده مبارزه می‌کند سهم خود را ادا و به وظیفه خود عمل کند و امیدوارم تبادل این سند، باب جدیدی را در توسعه روابط ستاد و سازمان ملل ایجاد کند تا جامعه جهانی به بخشی از تعهداتش عمل کند.

مومنی گفت: در راستای امضای سند ایجاد مرکز منطقه‌ای درمان اختلالات ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در ایران، تا یکی دو ماه آینده این مرکز منطقه‌ای در تهران با حضور مسئولان سازمان ملل افتتاح می شود.

همچنین ژان لوک لمایو مدیر بخش سیاست‌گذاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) گفت: این سند، از اهمیت زیادی برخوردار است و بیانگر فعالیت بسیار عالی ایران در زمینه کاهش تقاضا است و امیدواریم از توانایی‌ها و ظرفیت ایران برای کاهش تقاضا و گسترش آگاهی در زمینه HIV در سطح منطقه استفاده کنیم.

گفتنی است، در پایان این دیدار سند یادداشت‎ تفاهم در زمینه ایجاد مرکز منطقه‌ای ظرفیت‌سازی و پژوهش برای ارتقای درمان اختلالات درمان ناشی از موادمخدر و بهبود ایمنی و سلامت عموم" میان ایران و سازمان ملل متحد امضا شد.