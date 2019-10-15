به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی انگلیسی (A Trip To The Prohibited Zone) «مدال و مرخصی» نوشته هدایت الله بهبودی با همکاری سامانه آوانامه بزرگترین تولید کننده کتاب صوتی در ایران تولید و عرضه شده است. برای این کتاب محمد تاجدین گویندگی کرده است.
کتاب صوتی انگلیسی (A Trip To The Prohibited Zone) «مدال و مرخصی» علاوه بر اپلیکیشن اختصاصی کتابخوان سوره مهر، در آوانامه هم ارائه خواهد شد. این دو سامانه قابلیت پرداخت ارزی دارند و هر کسی از هر گوشه جهان میتواند با واحد پولی دلار یا یورو از این دو سامانه اقدام به خرید کند.
کتاب «مدال و مرخصی» خاطراتی تلخ و شیرین از زبان یک اسیر عراقی است که خواندن این خاطرات آن هم از زبان یک عراقی، نوع نگاه آنها به نیروهای ایرانی و شجاعتها و رشادتهای جوانمردان و دلاوران کشورمان خالی از لطف نیست.
هدایتالله بهبودی در دیباچه کتاب چنین آورده است: خیلی از اسرای عراقی برای دفتر ادبیات و هنر مقاومت خاطره، داستان نوشتند. اما گاهی استثناهایی هم پیدا میشد. مثل نویسنده این کتاب. یک بار بیشتر او را ندیدیم و همان یک بار کافی بود تا او به درخواست ما برای نوشتن این یازده خاطره زیبا جواب مثبت بدهد. نام «مدال و مرخصی» را از میان عناوین مطالب این کتاب انتخاب کردهایم. ما هنوز هم معتقدیم که مشاهدات اسرای عراقی همپای خاطرات رزمندگان ما میتواند تصویر کاملتری از دفاع پرشکوه ملت ما را روی پرده تاریخ بیندازد.
رهبر معظم انقلاب در دستنوشتهای بر این اثر اینگونه نوشتهاند: این یکی از زیباترین و قویترین یادداشتهای جنگ است. متن و ترجمهی هردو قوی است. این سند، مکمل سندهائی است که از نوک قلم بسیجیان روشندل و با صفا و مظلوم و شجاع، به یادگار مانده است.
در قسمتی از کتاب این اینگونه آمده است: تفاخر و تکبر رفیق دوم، بیشتر از اولی بود. او از مقداری اسکناس ایرانی و یک کارت شناسایی که پس از پاره کردن لباس از تن یک جنازه خونآلود ایرانی و رهاکردن آن به صورت نیمه عریان به دست آورده بود، احساس غرور میکرد. غلو نکردهام، اگر بگویم که سخنان او یکی از صحنههای واقعه کربلا را در برابر چشمانم مجسم کرد و این کار بار دیگر آن واقعه را بر صفحه تاریخ به نمایش گذاشت. از نظر افسران ارتش عراق، آنها قهرمان بودند و در گرفتن مدال و توجه و قدردانی، سزاوارتر از سایرین بودند. آنها همچنین برای گرفتن مرخصی، که پس از گذشت شصت روز از امشب آغاز میشد، سزاوارتر از بقیه بودند. به علاوه آنها برای دریافت نشان شجاعت سه روز دیگر به مرخصیشان اضافه شده بود.
گفتنی است تاکنون نسخه صوتی کتاب (Mr. Mayor) «آقای شهردار» نوشته داود امیریان و نسخه صوتی کتاب (Hand in Hand with rain) «پای به پای باران» نوشته هدایت الله بهبودی و مرتضی سرهنگی، (city of blood) «آزادی خرمشهر» نوشته احمد دهقان و سعید فخرزاده و کتاب صوتی (if dad dies) «اگر بابا بمیرد» نوشته محمدرضا سرشار با گویندگی محمد تاجدین به زبان انگلیسی تولید و عرضه شده است.
نظر شما