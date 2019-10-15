۱۷ پیش اجلاس نماز در سطح مدارس کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نریمانی ظهر سه شنبه در نشست ستاد اقامه نماز و شورای قرآن استان با اعلام این خبر گفت: در راستای بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز و مطالبه مقام معظم رهبری از آموزش و پرورش در موضوع نماز، ۱۷ پیش اجلاس نماز تا تاریخ ۱۰ آذرماه ۹۸ در استان برگزار می شود .

وی در ادامه گزارشی از فعالیت های حوزه قرآن، نماز و عترت استان در سال تحصیلی گذشته ارائه کرد و با بیان اینکه قرآن و معارف اسلامی از برنامه های شاخص این حوزه است، گفت: در مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن و معارف اسلامی بیش از ۱۰۷ هزار نفر از دانش آموزان شرکت کردند که تعداد ۲۳ هزار نفر آنان به مرحله شهرستانی راه یافتند .

نریمانی با بیان اینکه مرحله استانی مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان با شرکت بیش از ۱۶۰۰ نفر برگزار شد ، گفت: تعداد ۹۰ نفر از دانش آموزان به مرحله کشوری مسابقات اعزام شدند و مسابقات بخش فرهنگیان نیز در دو مرحله شهرستانی و استانی با شرکت ۲۵۰ نفر برگزار و ۱۶ نفر به مرحله کشوری راه یافتند .

معاون پرورشی و فرهنگی استان نهضت حفظ ملی قرآن و حفظ جزء سی ام قرآن مجید را یکی دیگر از برنامه های شاخص این حوزه عنوان کرد و با بیان اینکه تعهد استان، مشارکت ۲۲ هزار دانش آموز بود، گفت: با همکاری اعضای ستاد خوشبختانه ۵۷ هزار نفر از دانش آموزان در این برنامه ثبت نام و شرکت کردند و کردستان یکی از استانهای موفق در اجرای این طرح بود .

وی افزود: در همین راستا هفته گذشته و در گردهمایی روسای ادارات و کارشناسان قرآن، عترت و نماز سراسر کشور که در رامسر برگزار شد از آموزش و پرورش کردستان به عنوان استان برتر در سه حوزه قرآن، نماز و عترت و اجرای سوگواره احلی من العسل در ماه محرم با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد که از همکاری کلیه حوزه ها تقدیر می شود .

نریمانی تجهیز ۱۱ مرکز دارالقرآن را دیگر اقدام استان بر شمرد و با اشاره به برنامه اقامه نماز جماعت در مدارس دارای نماز خانه گفت: ۳۰۰ نفر از امامان جماعت روحانی و ۵۰۰ نفر از فرهنگیان به عنوان امام جماعت در مدارس همکاری می کنند.

وی برگزاری جشن شکوفایی در مدارس، برگزاری جشن تکلیف دانش آموزی و ۱۶ برنامه متمرکز در استان، تجهیز نماز خانه های مدارس با هفت هزار متر فرش محراب، اجرای سه هزار گفتمان دینی، سوگواره احلی من العسل، دوره توانمند سازی مدیران، مربیان و معلمان و ائمه جماعت مدارس را از دیگر برنامه های برگزار شده عنوان کرد .

نریمانی با اشاره به برگزاری دوره تقریب مذاهب با شرکت مدیران، مربیان و معلمان در شهر مقدس قم با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این دوره آموزشی با محوریت مباحث تقریبی برگزار و تاکنون بیش از ۸۰۰ نفر از افراد در این دوره ها شرکت کرده اند .

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان در پایان، برگزاری محافل انس با قرآن در هفته قرآن، اجرای برنامه تقلید و مرجعیت ویژه دانش آموزان اهل تشیع در چهار شهرستان ، اجرای زنگ نماز در برنامه هفتگی مدارس را از اقدامات دیگر حوزه قرآن، عترت و نماز بر شمرد.