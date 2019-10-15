به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری عصر سه‌شنبه در بازدید از اداره کل پست استان سمنان ضمن بیان اینکه اعتماد به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی پست، حاصل صداقت کارکنان شرکت ملی پست است، ابراز داشت: ارائه خدمات الکترونیکی پست نوعی تکریم ارباب‌رجوع است و ازاین‌رو تکریم مشتری در سازمان‌ها باید همواره موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های آی تی و آی سی تی و توسعه فضای الکترونیک در پست، این سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از این دستاوردها بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه امروز به لطف اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک، بخشی از زحمات مردم به مجموعه پست واگذارشده است، ابراز داشت: رمز موفقیت مجموعه پست پویا بودن کارکنان پست محسوب می‌شود که تطبیق فعالیت‌هایش با نیازهای روزافزون جامعه روزبه‌روز در حال گسترش است.

عسگری در ادامه تصریح کرد: پست اولین ساختار ارتباطی در کشور بوده است که با کاهش فاصله‌ها در توسعه خدمات عمومی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند که این امر جز در سایه فعالیت‌های شبانه‌روزی کارکنان پست محقق نمی‌شود.

وی افزود: ساختار اصلی پست را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد و دراین‌بین اعتماد مردم به کارکنان پست، پشتوانه‌ای محکم برای این شبکه به شماره می‌رود که کمترین سازمان و یا دستگاهی تاکنون از این شرایط برخوردار بوده است.