شرکت رهیاب رایانه گستر گواهینامه اشتهار دریافت کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از شرکت رهیاب رایانه گستر، مراسم اختتامیه نخستین دوره «جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین» در روز چهارشنبه هفدهم مهرماه ۹۸ با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتاق بازرگانی تهران در محل سالن همایشهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
در این مراسم، بر اساس داوری و ارزیابی انجام شده از شرکتهای برتر قدردانی شد و شرکت دانشبنیان «رهیاب رایانه گستر» بهواسطه طراحی و توسعه محصولات نرم افزاری اثرگذار و کیفی در حوزه لجستیک کشور، بهعنوان یکی از شرکتهای برتر، در «جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین» موفق به اخذ گواهینامه اشتهار گردید. همچنین، هیئت ارزیابی جایزه، محصول «چابک» (کنسول) این شرکت را که بهمنظور مدیریت عملیات کانتینری استفاده می شود، بهمنظور ارائه در بخش «تجارب موفق» همایش انتخاب کردند و نماینده این شرکت، توضیحات مشروحی در رابطه با این محصول در این بخش برای حاضرین ارائه نمود.
لازم به ذکر است که «جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین» توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهعنوان یکی از قطب های علمی و دانشی لجستیک و زنجیره تأمین در کشور و در تعامل و بهره گیری از صاحبنظران و نهادهای ذیربط طراحی گردیده است. هدف اصلی و کلان طراحی این جایزه، تشویق و هدایت واحدهای صنعتی و خدماتی کشور در جهت حرکت در مسیر تعالی فعالیت های لجستیکی و زنجیره تأمین و تشویق فعالین صنعت لجستیک به افزایش بهره وری، بهبود کیفیت ارائه خدمات و بهینه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تأمین است.
درباره شرکت رهیاب رایانه گستر
شرکت دانش بنیان «رهیاب رایانه گستر» یکی از شرکت های عضو هلدینگ تایدواتر خاورمیانه است که ۲۱ سال سابقه موفق فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور دارد. یکی از محورهای اصلی فعالیت این شرکت که بهنوعی قابلیت محوری آن محسوب می گردد، ارائه محصولات و خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه خدمات دریایی، حملونقل کالا، حملونقل چندوجهی و بندر هوشمند است. بر اساس این هدف، شرکت رهیاب رایانه گستر بهعنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده سامانه های تولید داخل متناسب با کسبوکار بندری، در طی این ۲۱ سال، مجموعه کاملی از سامانههای کاربردی را برای کسبوکارهای بزرگ و کوچک در حوزه حمل و نقل دریایی تولید نموده است.
همچنین، این شرکت از سال ۱۳۸۴ بهعنوان برنده اول مزایده شرکت همراه اول، فعالیت خود را بهعنوان اپراتور اول خدمات پیام کوتاه در کشور با سر شماره ۱۰۰۰ آغاز نموده و هم اکنون، بهعنوان اپراتوری پیشرو در ارائه این خدمات در سطح کشور مطرح است. این شرکت بهواسطه تعامل با بانکها و نهادهای اقتصادی محصولاتی را نیز در حوزه خدمات بانکی تولید نموده است. موبایل بانک، وصول مطالبات، مغایرت گیری، و سامانه اقساط فروشگاهی ازجمله این محصولات هستند.
نظر شما