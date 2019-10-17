۲۵۰۰ اتوبوس در خاک عراق مستقر شدند/مهران پرتردد ترین مرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، امیر مرادی درباره نحوه خدمات رسانی به زائران اربعین در بازگشت و با بیان اینکه تا امروز، پنج شنبه بیست و پنجم مهرماه ۹۸ هنوز یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر ایرانی در خاک عراق حضور دارند، بیان کرد: برای انتقال این زائران به مرزهای ایران اسلامی دو هزار و ۵۰۰ اتوبوس پیش بینی و مستقر شده است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده برای بازگشت زائران به مرزهای ایران اسلامی مشکل خاصی وجود نخواهد شد، افزود: زائران باید بدانند که خوشبختانه به همت مسئولان، علاوه بر اتوبوس های درون خاک عراق، به اندازه کافی اتوبوس در مرزهای چهارگانه کشورمان حضور دارد که وظیفه انتقال زائران را بر عهده خواهند داشت.

دبیر ستاد اربعین، با بیان اینکه حدود ۴۰۰ اتوبوس در داخل خاک عراق به سمت شهر حسینیه بغداد و سپس مرز خسروی آماده پذیرش زائران است، گفت: تمام زائرانی که از مرز خسروی عبور کرده اند پیامکی دریافت می کنند که در آن محل استقرار اتوبوس ها برای حرکت به سمت این مرز ذکر شده است.

مرادی با بیان اینکه در کربلا نیز ۸۰۰ اتوبوس برای تردد به سمت مرز مهران پیش بینی شده و برای مرز شلمچه و چذابه نیز به ترتیب ۳۵۰ و ۲۵۰ اتوبوس تدارک دیده شده است، گفت: علاوه بر این اتوبوس ها، ۲۵۰ کامیون لبه دار نیز در کشور عراق مستقر شده اند تا در صورت نیاز به کمک اتوبوس ها بیایند.

وی درباره درون کشور نیز، توضیح داد: ۱۲ هزار اتوبوس در کل کشور سرویس می دهند که ستاد اربعین، ۹ هزار سرویس از این میزان را در اختیار گرفته تا بتواند خدمت رسانی خوبی را به زائران اربعین داشته باشد همچنین برای بازگشت زائران از هاب حمل و نقل نیز استفاده خواهد شد که طبق آن، شهرهای همدان، کرمانشاه و اندیمشک به صورت شهرهای معین میزبان تمام زائران شده و سپس از آن شهرها وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، قطار، سواری و ... برای تمام نقاط کشور مهیا می شود که البته تا وقتی شرایط بحرانی دربازگشت زائران بروز نکند، از این هاب بهره نخواهیم گرفت.

دبیر ستاد اربعین در دیگر بخش سخنان خود و با بیان اینکه از ابتدای صفر تا ساعت ۱۰ صبح امروز، پنج شنبه سه میلیون و ۱۵ هزار و ۷۷۲ نفر از مرزهای کشورمان به عتبات عالیات مشرف و یک میلیون و ۷۲۲ هزار و ۱۱ نفر هم به کشور بازگشته اند، گفت: از ساعت ۲۴ شب گذشته تا ۱۰ صبح پنج شنبه، ۱۸ هزار و ۷۱۱ نفر به سمت عتبات عالیات اعزام و ۱۳۵ هزار و ۵۰۲ نفر وارد کشور شدند.