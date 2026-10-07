کرملین پنهانکاری درباره وضعیت منطقه ایرکوتسک را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: روسیه تمامی اقدامات لازم را برای تأمین امنیت خود در سطح راهبردی انجام می‌ دهد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص اضافه کرد: مسکو نگران وضعیت پیرامون عربستان سعودی است. همچنین، تنش‌ ها در منطقه خلیج فارس به شدت بالا گرفته است.

وی سپس خبر داد: هنوز هیچ‌گونه برنامه ریزی مشخصی برای گفتگوی تلفنی میان پوتین و ترامپ صورت نگرفته است. گفتگوی پوتین و ترامپ در صورت مطرح شدن چنین ابتکاری، به‌ سرعت هماهنگ خواهد شد.

دیمیتری پسکوف افزود: سازمان جهانی بهداشت در جریان وضعیت اپیدمیولوژیک منطقه ایرکوتسک قرار گرفته است. بخش عمده‌ای از گزارش‌ های رسانه‌ ای درباره وضعیت منطقه ایرکوتسک حاوی اطلاعات نادرست است؛ باید به داده‌های روس‌پوترب‌نادزور استناد شود.

این مقام کرملین گفت: هند آمادگی خود را برای کمک به حل‌وفصل مسئله اوکراین اعلام کرده و مسکو بابت این موضوع از دهلی نو سپاسگزار است.

در خصوص موضوع منطقه ایرکوتسک، لازم به ذکر است که سازمان جهانی بهداشت (WHO) اخیرا اعلام کرد که تاکنون هیچ نشانه‌ای از عفونت‌ های جدید در «موسسه تحقیقات ضدطاعون ایرکوتسک» در سیبری روسیه مشاهده نشده است.

مسکو نیز اخبار منتشره در خصوص گسترش طاعون را رد کرده و آن را فریب رسانه ای توصیف کرد.