پیاده روی ۱۱ کیلومتری جاماندگان اربعین حسینی در شادگان

حجت الاسلام مصطفی جزایری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در شهرستان شادگان روز شنبه از ساعت هفت صبح از میدان ابن سکیت آغاز و به سمت قدمگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) ختم می شود.

وی گفت: مردم شهرستان شادگان با حضور باشکوه خود در این مراسم و با طی مسیر 11 کیلومتری هم نوا با زائران اربعین، روحیه دینداری خود را نشان می دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان ادامه داد: این مراسم با حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین (ع) از اقشار مختلف که از خیل زائران اربعین حسینی جا مانده‌اند، برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: نوحه‌ خوانی، مداحی و قرائت زیارت اربعین از جمله برنامه های پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی است.

جزایری اصل افزود: از مردم به خصوص جوانان و نوجوانان شادگانی دعوت می کنیم که بار دیگر روحیه انقلابی خود را به نمایش بگذارند و با فریاد«هیهات منه الذله» سیدالشهدا در روز عاشورا در برابر طاغوت ایستادگی خود را به نمایش بگذارند و نشان دهند که روحیه انقلابی ملت ایران دنیای استکبار را زمین گیر خواهد کرد و مردم از الطاف سیدالشهدا بیش از پیش بهره مند می شود.