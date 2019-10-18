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۲۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۵۶

استان بابل با ۲۲۵۶ موکب به زائران خدمات رسانی می کند

استان بابل با ۲۲۵۶ موکب به زائران خدمات رسانی می کند

اهواز - استان بابل عراق با راه اندازی دو هزار و ۲۵۶ موکب رسمی به زائران اربعین حسینی خدمات رسانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان بابل یکی از مسیرهایی است که زائران برای رسیدن به استان کربلا از آن گذر می کنند به همین دلیل هر ساله مردم این استان با راه اندازی موکب های خدمات رسانی اقدام به خدمات رسانی به زائران اربعین می کنند.

بر همین اساس امسال در استان بابل دو هزار و ۲۵۶ موکب به صورت رسمی به زائران اربعین حسینی خدمات رسان می کنند این در حالی است که صدها موکب در این استان فعالیت می کنند که به صورت رسمی در هیچ نهادی ثبت نام نکرده اند.

این موکب ها در مسیر پیاده روی زائران اربعین حسینی منتشر شده اند تا کل مسیر را به خوبی پوشش دهند.

از سوی دیگر برخی اهالی استان بابل اقدام به راه اندازی موکب در کربلا هم کرده اند تا به زائران در این شهر که این روزها شلوع ترین شهر جهان است نیز خدمات رسانی کنند.

کد مطلب 4749966

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