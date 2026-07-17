به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین طبرستانی شامگاه پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه شهرستان بابل، برنامه‌های این موکب برای اربعین حسینی ۱۴۰۵ را تشریح کرد و با بیان اینکه فعالیت رسمی موکب از پنجم مردادماه آغاز می‌شود، اظهار کرد: در صورت آماده شدن زیرساخت‌ها، خدمات‌رسانی از روز ۳۱ تیر نیز آغاز خواهد شد و تا سیزدهم یا چهاردهم مرداد ادامه دارد.

طبرستانی با اشاره به ظرفیت خدمات موکب افزود: همانند سال‌های گذشته، روزانه پنج هزار پرس غذای گرم برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) طبخ و توزیع خواهد شد و بخش مهمی از خدمات نیز به اسکان و پذیرایی از دانش‌آموزان زائر اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه موکب حضرت فاطمه زهرا(س) با مشارکت خیران و مردم شهرستان بابل، به‌ویژه اهالی بخش لاله‌آباد، اداره می‌شود، گفت: همراهی مردم در تأمین اقلام مورد نیاز به‌ویژه برنج، زمینه تداوم این خدمت‌رسانی گسترده را فراهم کرده است.

مسئول موکب حضرت فاطمه زهرا(س) بابل، برنامه فرهنگی ویژه اربعین امسال را انتقال پیام قدردانی مردم ایران از ملت عراق عنوان کرد و افزود: پس از میزبانی شایسته مردم عراق و حضور پرشور آنان در مراسم‌های اخیر، تلاش می‌کنیم در اربعین امسال پیام تشکر و قدردانی مردم ایران را به میزبانان عراقی منتقل کنیم.

وی تأکید کرد: این موکب از ابتدا با عنوان «حضرت فاطمه زهرا(س) ایران» فعالیت کرده و وابسته به شهر یا استان خاصی نیست؛ از این رو خدمات آن به همه زائران ایرانی و غیرایرانی بدون هیچ‌گونه محدودیتی ارائه می‌شود.

طبرستانی در پایان با قدردانی از خیران و مردم شهرستان بابل، اظهار امیدواری کرد با تداوم مشارکت‌های مردمی، خدمات شایسته‌تری در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا به زائران اربعین حسینی ارائه شود.