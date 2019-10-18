استعمال دخانیات در بارداری عامل بروز مشکل فشارخون در کودک

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه اخیر محققان، استعمال دخانیات در طول بارداری به جنین آسیب می رساند و تاثیر منفی بر سلامت آینده کودک دارد.

«فلیشیا نوردنستام»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه موسسه کارولینسکا سوئد، در این باره می گوید: «نیکوتین به آسانی به جفت رسیده و به جنین در حال رشد منتقل می شود.»

محققان دریافتند استعمال دخانیات توسط مادر باردار موجب زایمان زودهنگام، وزن پایین هنگام تولد و مرده زایی می شود. همچنین جنین را در معرض ابتلا به فشارخون بالا قرار می دهد.

در این مطالعه، محققان فشارخون و ضربان قلب ۲۱ کودک ۵ تا ۶ سال را که مادرشان در طول بارداری دخانیات مصرف کرده بود را بررسی کردند و آن را با ۱۹ کودک همسن که مادرشان هیچ دخانیاتی مصرف نکرده بود مقایسه کردند.

آنها دریافتند فشارخون سیستولیک کودکانی که در معرض دود دخانیات بودند ۴.۲ mmHg بالاتر بود. فشارخون سیستولیک رقم بالایی در زمان خوانش فشارخون است.