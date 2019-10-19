اعلام اسامی بازیکنان پرسپولیس برای بازی با پیکان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس بعد از برگزاری تمرین امروز خود در ورزشگاه شهید کاظمی با ۱۹ بازیکن به اردو رفت.

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادو شوویچ، سید جلال حسینی، محمد انصاری، محمد حسین کنعانی زادگان، مهدی شیری، مهدی ترابی، امید عالیشاه، جونیور براندائو، حسین ماهینی، احسان حسینی، امیر روستایی، مهدی عبدی، احمد نورالهی، وحید امیری، محسن ربیع‌خواه، سعید حسین‌پور، محمد نادری و علی علیپور بازیکنان پرسپولیس برای اردوی پیش از این مسابقه هستند.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا یکشنبه در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان تیم پیکان خواهد بود. این بازی بدون حضور تماشاگران برگزار می شود. شجاع خلیل زاده به دلیل محرومیت در این بازی حضور ندارد. همچنین سیامک نعمتی هم دیگر غایب سرخپوشان است.