بهره مندی ۵۵۳۰ زائر از بیمارستان صحرایی ارتش در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدایکم عرشه و ستاد جلیل مقدم عصر امروز در جمع خبرنگاران در مرز شلمچه باعرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی افزود: در راستای خدمات رسانی به زائران اربعین ۲ موکب با مساحت ۵۰۰ مترمربع و یک بیمارستان صحرایی با ۵۰ تخت بستری همراه با استقرار پزشک متخصص طب اورژانس نیز در مرز بین المللی شلمچه برپا کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی از ۱۲ مهرماه آغاز و تا ۲۸ ماه صفر ادامه خواهیم داد، اظهار کرد: از ابتدای استقرار مواکبمان در این مرز تا کنون ۵ هزار و ۶۶۸ زائر را اسکان دادیم و ۱۷ هزار و ۹۷۰ پرس غذا را نیز در میان زائران توزیع کردیم.

فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر تصریح کرد: در راستای تردد و انتقال زائران از خرمشهر تا مرز شلمچه و به عکس، ۳ دستگاه مینی بوس را بکار گرفته ایم که تا کنون ۴ هزار و ۵۰۰ نفر را در این مسیر جا به جا کرده ایم.

ناخدایکم عرضه و ستاد مقدم، یادآور شد: از تعداد کل زائران مراجعه کننده به بیمارستان صحرایی ارتش، ۸۸۳ نفرشان برای تزریقات، ۲۲۰ نفرشان برای دریافت خدمات پانسمان، ۵۲۲ نفر فشار خون، ۲۰۰ زائر سرم تراپی، ۱۹ نفر اکسیژن تراپی، ۳ مورد آتل بندی، ۷ نفر نوار قلب و دریافت سایر خدمات درمانی به بیمارستان صحرایی ارتش مستقر در شلمچه مراجعه کردند.

وی گفت: در بیمارستان صحرایی ۲ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه خودروی واکنش سریع مستقر کرده ایم که در طول این مدت نیز ۱۲ بیمار بد حال را با بهره گیری از آمبولانس ها به بیمارستان ولیعصر و درمانگاه پایگاه دریایی خرمشهر منتقل کردیم.

وی با اشاره به اینکه یک دستگاه تانکر آبرسان را نیز برای تامین آب مورد نیاز مواکب در شلمچه مستقر کردیم، افزود: این تانکرها به طور روزانه ۱۶۰ هزار لیتر آب شرب را در میان مواکب این مرز توزیع می کنند.

وی اظهار کرد: با بهره مندی از یک دستگاه یخ ساز به طور روزانه ۱۶۰ قالب یخ در میان مواکب توزیع می کنیم.

فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر با اشاره به موج بازگشت زائران تصریح کرد: تمهیدات لازم برای بازگشت زائران اندیشیده شده، مواکب این یگان تا ۲۸ ماه صفر و بیمارستان صحرایی نیز تا ۳۰ مهرماه در مرز شلمچه به زائران در مسیر بازگشت خدمات ارائه می کنند.

ناخدایکم عرشه و ستاد مقدم از پذیرایی از زائران بازگشته از کربلا در سه وعده تا ۲۸ صفر خبر داد و گفت: از زائران بازگشته از عتبات عالیات به ویژه آنانی که با خودرو شخصی به مرز آمده اند، می خواهیم تا با توجه به خستگی ناشی از پیاده روی به محض ورود به خاک کشور در ابتدا ساعاتی در مواکب غذا بخورند و به استراحت بپردازند و سپس به سمت شهرهایشان عزیمت کنند تا خدای ناکرده دچار سانحه نشوند.