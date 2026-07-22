به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد لویمی عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال نیز در قامت خادمان زائران امام حسین(ع)، برنامه‌ریزی جامعی در سطح شهرستان خرمشهر و مرز بین‌المللی شلمچه انجام شده است.

وی افزود: از بدو ورود زائران به شهرستان، تمامی پایگاه‌های مقاومت و مساجد سطح شهر برای اسکان موقت و پذیرایی از زوار آماده‌سازی شده‌اند و در حوزه پشتیبانی از مواکب نیز اقدامات ویژه‌ای در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر با اشاره به اقدامات فرهنگی در مرز شلمچه تصریح کرد: راه‌اندازی مواکب فرهنگی، برگزاری منظم نمازهای جماعت و اجرای برنامه‌های محتوایی برای زائران از اولویت‌های اصلی ما در این بخش است.

وی در تشریح تمهیدات امنیتی ادامه داد: توقفگاه ۱۱۰ هکتاری خودروها در شلمچه با همت بسیجیان تحت پوشش کامل حفاظتی قرار گرفته و تورهای ایست و بازرسی و گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی برای تأمین آرامش خاطر زائران فعال شده‌اند.

لویمی با تأکید بر هماهنگی بین‌دستگاهی گفت: خواهران بسیجی در کنار نیروهای فراجا در بخش بازرسی‌ها همکاری دارند و در نقطه صفر مرزی نیز خدمات‌رسانی به زائران به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: بسیج جامعه پزشکی و بسیج طلاب با استقرار در مرز، خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌های شرعی را به زائران ارائه می‌دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر در پایان بیان کرد: تمامی ظرفیت‌های سپاه و بسیج خرمشهر پای کار است تا زائران اربعین حسینی سفری امن، آسان و معنوی را در تردد از مرز شلمچه تجربه کنند.