  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۰۳

کنفرانس بین‌المللی غزالی و اسلام برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی غزالی و اسلام برگزار می شود

بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی غزالی و اسلام ماه مارس ۲۰۲۱ در سیدنی- استرالیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی غزالی و اسلام در روزهای ۲۸ و ۲۹ مارس ۲۰۲۱ در سیدنی- استرالیا برگزار می‌شود.

محور کلی کنفرانس شامل غزالی، گزارشات غزالی از آموزه‌های فلاسفه، قصاص در اندیشه غزالی، جایگاه فلسفه در اسلام، روش‌های احیای علوم دینی، کیهان شناسی در احیای علوم دینی، علیت در اندیشه غزالی، و مفهوم متفاوت از قوانین و... است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۳/sydney/ICAGI/sponsorship ارسال نمایند.

مهات ارسال آثار ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/al-ghazali-and-islam-conference-in-march-۲۰۲۱-in-sydney مراجعه گردد.

کد مطلب 4751295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها