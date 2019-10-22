به گزارش خبرنگارمهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی غزالی و اسلام در روزهای ۲۸ و ۲۹ مارس ۲۰۲۱ در سیدنی- استرالیا برگزار می‌شود.

محور کلی کنفرانس شامل غزالی، گزارشات غزالی از آموزه‌های فلاسفه، قصاص در اندیشه غزالی، جایگاه فلسفه در اسلام، روش‌های احیای علوم دینی، کیهان شناسی در احیای علوم دینی، علیت در اندیشه غزالی، و مفهوم متفاوت از قوانین و... است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۳/sydney/ICAGI/sponsorship ارسال نمایند.

مهات ارسال آثار ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/al-ghazali-and-islam-conference-in-march-۲۰۲۱-in-sydney مراجعه گردد.