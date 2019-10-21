دلایل باخت تیم ملی هندبال مقابل بحرین از زبان سرمربی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان کشورمان در چارچوب رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ یکشنبه شب به مصاف تیم بحرین رفت؛ تیمی که در چند سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی عنوان نایب قهرمانی را برای خود ثبت کرده است. شاگردان علیرضا حبیبی در این بازی نزدیک با نتیجه ۲۹ بر ۲۶ مغلوب تیم بحرین شدند تا سرنوشت آنها برای صعود به جمع چهار تیم برتر به بازی سوم کشیده شود.

علیرضا حبیبی سرمربی تیم ملی هندبال مردان کشورمان پس از باخت شاگردانش برابر تیم بحرین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: همان طور که انتظار می رفت این بازی از اهمیت زیادی برای هر دو تیم برخوردار بود و همه شاهد یک بازی پایاپای بودیم. دو تیم می جنگیدند تا بدون باخت صدر جدول را از آن خود کرده و به مرحله دوم صعود کنند چرا که تیم صدرنشین گروه در مرحله نیمه نهایی به تیم چند ملیتی و قدر قطر نمی خورد و راه برای رسیدن به فینال هموارتر بود.

وی ادامه داد: متاسفانه در بازی با کره جنوبی، الله کرم استکی از ناحیه عضله پشت پا و مجتبی کرمیان از ناحیه زانو مصدوم شده و در تمرین روز قبل از بازی با بحرین همراه تیم نبودند. با این حال و علی رغم مصدومیت، این دو نفر در بازی برابر بحرین حاضر شدند. تلاش شد در این بازی از کرمیان کمتر استفاده کنیم.

سرمربی تیم ملی هندبال ایران خاطرنشان کرد: بازی خوب شروع شد. ما در طول بازی نوسان زیادی داشتیم. در مقاطعی از بازی جلو بودیم و چند بار نیز از رقیب عقب افتادیم ولی تلاش شد تا به بازی برسیم و نتیجه را مساوی می کردیم. فشار در نیمه دوم بازی برای هر دو تیم زیاد شد. از طرف دیگر، اشتباهات فردی ما هم زیاد بود. مهرداد صمصامی بازیکن خوب کشورمان که هم در دفاع و هم در حمله در ترکیب تیم حاضر است، کارت قرمز گرفت و از بازی اخراج شد. با این حال بازی را رها نکردیم. با تغییراتی که در ترکیب تیم انجام دادیم، در دقایق آخر گل های خورده را جبران کردیم و اختلاف را به یک گل رساندیم اما در نهایت به دلیل چند اشتباه نتیجه را به تیم بحرین واگذار کردیم.

وی تصریح کرد: بحرین تیم باتجربه ای است. این تیم چندین سال نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد. ۹ ماه پیش به عنوان نماینده آسیا در رقابت های قهرمانی جهان حاضر بوده و در این مدت اردوهای تدارکاتی بسیار خوبی را پشت سرگذاشته است. از آن سو برنامه ریزی دراز مدتی روی هندبال انجام داده است. بیست روز اردوی اسلوونی و چند بازی خوب با تیم های اروپایی و اردو و بازی با تیم های اماراتی را پشت سرگذاشته است.

حبیبی ادامه داد: بحرینی ها تیم خود را با تمام نفرات در اختیار داشتند اما ما بازیکنان تیم ملی را در اختیار نداشتیم. چند نفر از لژیونرها چند روز قبل مسابقات به جمع ما اضافه شدند. مشکلاتی برای هماهنگی بین بازیکنان ایجاد شد اما تلاش شد تا این مشکل را به حداقل برسانیم. ما توانستیم در اولین بازی خود تیم مطرح کره جنوبی را که کارنامه موفقی در آسیا و جهان دارد شکست بدهیم و بر این تیم پیروز شویم. در دومین دیدار خود هم برابر تیم بحرین نایب قهرمان آسیا بازی نزدیک و پایاپایی را انجام دادیم.

وی در مورد بازی آخر مرحله گروهی با تیم کویت هم گفت: کویت تیم خوبی است. آنها دیروز بازی نزدیکی با تیم کره جنوبی داشتند و با اختلاف کمی نتیجه را واگذار کردند. بازی ما با این تیم سرنوشت رده بندی گروه را مشخص خواهد کرد. تیم اول و دوم گروه به مرحله دوم و نیمه نهایی راه یافته و تیم های بعدی برای رده پنجم تا هشتم مسابقه می دهند.

«آیا با توجه به مشکلاتی که چند روز قبل برای بازی تیم فوتبال ایران و بحرین به وجود آمد در جریان بازی هندبال هم تنش خاصی ایجاد شد؟» سرمربی تیم ملی هندبال در پاسخ به این سئوال گفت: هر دو تیم در نهایت آرامش بازی را انجام دادند. از ابتدا تا انتها بازی خوبی بود. حاضران در سالن شاهد بازی زیبا و بدون تنش بوده و این دیدار در سلامت کامل بین دو تیم انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هندبال انتخابی المپیک مردان در سال ۲۰۲۰، با حضور هشت تیم از ۲۶ مهر الی پنجم آبان ماه در دوحه قطر برگزار می شود. تیم قهرمان این مسابقات جواز حضور در المپیک توکیو را کسب خواهد کرد.