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۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۸:۳۸

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین:

هفتمین جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در قزوین برگزار می شود

هفتمین جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی از سری برنامه های هفدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در قزوین برگزار می شود.

محمدحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هفتمین جشنواره ملی جلوه‌های فرهنگ رضوی در فضای مجازی را با عنوان #امام_رضا_را_دوست_دارم برگزار می کند.

وی افزود: این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، هم افزایی فعالان عرصه فضای مجازی درترویج آموزه های دینی و اهل بیت علیه السلام به ویژه امام رضا (ع) درجامعه، تجلیل از فعالان فضای مجازی در حوزه گسترش فرهنگ رضوی و تولید کنندگان آثار فاخر با رویکرد فرهنگ دینی و تولید محتوا با رویکرد ارزشی، دینی و انقلابی در فضای مجازی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهار کرد: ارزشهای اخلاقی «صداقت،  امانتداری،  کرامت انسانها،  حفظ آبروی افراد،  رزق حلال و...» و ضد ارزشهای اخلاقی «دروغ،  خیانت در امانت،  تهمت و افترا،  حرام خواری و ...»، ارزشهای اجتماعی «روابط اجتماعی،  روابط خانوادگی، روابط با گروه دوستان،  وقف،  کار و تولید،  مسئولیت پذیری،  محیط زیست و...»، ارزشهای حاکمیتی «اهداف نظام اسلامی،  عدالت،  رسیدگی به امور مردم،  روابط متقابل مردم و مسئولان و...»، زیارت «زیارت عارفانه،  خاطرات سفر زیارتی،  دلنوشته های زیارت،  واگویه های زیارت،  زیبایی و معنویت حرم مطهر،  شفاعت و...» از جمله موضوعاتی است که می توان برای شرکت در جشنواره از آن ها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: برای اینکه موضوعات مناسبی تهیه شود علاقمندان می توانند از منابعی مانند آموزه های قرآن کریم، احادیث اهل بیت(ع) به ویژه امام رضا(ع) و سخنان و آثار بزرگان، صاحبنظران، اندیشمندان و هنرمندان برای تولید و انتشار آثار مناسب در شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن­های فرهنگی، هنری و رسانه­ ای؛ استفاده کنند.

اسماعیلی بیان کرد: آثار منتشره در شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن­های پرمخاطب فرهنگی، هنری و رسانه ­ای با هشتگ امام_رضا_را_دوست_دارم در قالبهای عکس نوشته، متن، گرافیک و اینفوگرافی، ویدئو و نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک باید منتشر شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ٠٢٨٣٣٦٩١٤٠٤-۰۲۸۳۳۳۷۰۱۹۷ دبیرخانه جشنواره رضوی تماس بگیرند.

کد مطلب 4751782

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