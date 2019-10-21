هفتمین جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در قزوین برگزار می شود

محمدحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هفتمین جشنواره ملی جلوه‌های فرهنگ رضوی در فضای مجازی را با عنوان #امام_رضا_را_دوست_دارم برگزار می کند.

وی افزود: این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، هم افزایی فعالان عرصه فضای مجازی درترویج آموزه های دینی و اهل بیت علیه السلام به ویژه امام رضا (ع) درجامعه، تجلیل از فعالان فضای مجازی در حوزه گسترش فرهنگ رضوی و تولید کنندگان آثار فاخر با رویکرد فرهنگ دینی و تولید محتوا با رویکرد ارزشی، دینی و انقلابی در فضای مجازی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهار کرد: ارزشهای اخلاقی «صداقت، امانتداری، کرامت انسانها، حفظ آبروی افراد، رزق حلال و...» و ضد ارزشهای اخلاقی «دروغ، خیانت در امانت، تهمت و افترا، حرام خواری و ...»، ارزشهای اجتماعی «روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط با گروه دوستان، وقف، کار و تولید، مسئولیت پذیری، محیط زیست و...»، ارزشهای حاکمیتی «اهداف نظام اسلامی، عدالت، رسیدگی به امور مردم، روابط متقابل مردم و مسئولان و...»، زیارت «زیارت عارفانه، خاطرات سفر زیارتی، دلنوشته های زیارت، واگویه های زیارت، زیبایی و معنویت حرم مطهر، شفاعت و...» از جمله موضوعاتی است که می توان برای شرکت در جشنواره از آن ها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: برای اینکه موضوعات مناسبی تهیه شود علاقمندان می توانند از منابعی مانند آموزه های قرآن کریم، احادیث اهل بیت(ع) به ویژه امام رضا(ع) و سخنان و آثار بزرگان، صاحبنظران، اندیشمندان و هنرمندان برای تولید و انتشار آثار مناسب در شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن­های فرهنگی، هنری و رسانه­ ای؛ استفاده کنند.

اسماعیلی بیان کرد: آثار منتشره در شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن­های پرمخاطب فرهنگی، هنری و رسانه ­ای با هشتگ امام_رضا_را_دوست_دارم در قالبهای عکس نوشته، متن، گرافیک و اینفوگرافی، ویدئو و نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک باید منتشر شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ٠٢٨٣٣٦٩١٤٠٤-۰۲۸۳۳۳۷۰۱۹۷ دبیرخانه جشنواره رضوی تماس بگیرند.