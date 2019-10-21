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۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۸:۵۱

پکن: مسئله تایوان اولویت ملی چین است

پکن: مسئله تایوان اولویت ملی چین است

وزیر دفاع چین می‌گوید تایوان اولویت اصلی چین است و هیچ نیروی بیگانه‌ای نمی‌تواند مانع از وحدت ملی این کشور شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وی فنگ‌هه» وزیر دفاع چین می‌گوید مسئله تایوان اصلی‌ترین اولویت ملی چین تلقی می‌شود و هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع از  اتحاد دوباره این منطقه با چین شود.

وی همچنین جدایی‌طلبی را محکوم به شکست دانست.

وزیر دفاع چین در ادامه هشدارهای خود افزود: هیچ کس و هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع از اتحاد کامل چین شود. ما متعهد به توسعه روابط صلح‌آمیز در دو سوی تنگه تایوان و بازاتحاد صلح‌آمیز کشور هستیم.

گفتنی است چین بارها به آمریکا درباره احترام به اصل چین واحد هشدار داده و واشنگتن را از دخالت در امور داخلی مناطق تحت کنترل پکن بر حذر داشته است.

کد مطلب 4751787
مریم خرمایی

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