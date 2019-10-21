پکن: مسئله تایوان اولویت ملی چین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وی فنگهه» وزیر دفاع چین میگوید مسئله تایوان اصلیترین اولویت ملی چین تلقی میشود و هیچ نیرویی نمیتواند مانع از اتحاد دوباره این منطقه با چین شود.
وی همچنین جداییطلبی را محکوم به شکست دانست.
وزیر دفاع چین در ادامه هشدارهای خود افزود: هیچ کس و هیچ نیرویی نمیتواند مانع از اتحاد کامل چین شود. ما متعهد به توسعه روابط صلحآمیز در دو سوی تنگه تایوان و بازاتحاد صلحآمیز کشور هستیم.
گفتنی است چین بارها به آمریکا درباره احترام به اصل چین واحد هشدار داده و واشنگتن را از دخالت در امور داخلی مناطق تحت کنترل پکن بر حذر داشته است.
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