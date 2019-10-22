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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۵

توسط کتابسرای تندیس؛

هفتمین جلد مجموعه «گمشدگان» چاپ شد

هفتمین جلد مجموعه «گمشدگان» چاپ شد

ترجمه رمان «نیایش» به‌عنوان هفتمین جلد از مجموعه «گمشدگان» نوشته مارگارت پیترسون هدیکس توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «نیایش» به‌عنوان هفتمین جلد از مجموعه «گمشدگان» نوشته مارگارت پیترسون هدیکس به‌تازگی با ترجمه پروین جلوه‌نژاد توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

پیش از این، «پیداشدگان»، «فرستادگان»، «کارشکنی»، «شکاف زمان»، «گرفتار» و «دوره خطر» به‌عنوان کتاب‌های یک تا شش این مجموعه با ترجمه همین مترجم منتشر شده‌اند.

داستان این‌مجموعه هم از این قرار است که هواپیمایی مرموز در فرودگاه به زمین می‌نشیند و مسافرانش کودکانی هستند که هیچ‌فرد بزرگتری همراهشان نیست. در اطلاعات پرواز فرودگاه هم، هیچ نشانه‌ای ثبت نشده و همه‌چیز این پرواز مرموز است.

در ادامه داستان، چند سال بعد برای دو نوجوان نامه‌ها و اتفاقات مرموزی می‌افتد. این دونفر بچه‌هایی هستند که توسط خانواده‌هایی به فرزندی پذیرفته شده و پیشنه‌شان کاملا نامعلوم است. کم‌کم در طول داستان جلد اول، مشخص می‌شود که این دو نفر همان مسافران پرواز مورد نظر هستند که از زمان گذر کرده‌اند. در واقع این‌دو و بقیه که در طول جلدهای دوم تا هفتم مجموعه، هم‌دیگر را پیدا می‌کنند، کودکانی هستند که قرار بوده توسط ماشین زمان از قرون گذشته به قرن آینده سفر کنند و در اثر اشتباه محاسباتی در زمان حال فرود آمده‌اند. این کودکان اکثرا شاهزاده‌های گمشده تاریخ هستند و در هرجلد از این‌مجموعه با ماجراهای عجیب و مهیجی روبرو می‌شوند.

هفتمین جلد از مجموعه «گمشدگان» با ۳۴۴ صفحه و قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است. قیمت مجموعه هفت‌جلدی مجموعه مذکور هم ۱۵۱ هزار تومان است.

کد مطلب 4752484

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