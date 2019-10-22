پایان طرح برآورد خسارت سیل با داده های ماهواره ای

حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از داده های ماهواره های سنجش از دور برای برآورد خسارات سیل فروردین ماه امسال در کشور، اظهار داشت: این طرح از سوی پژوهشگاه فضایی ایران به اتمام رسیده و به وزارت کشور ارسال شده است. قرار است گزارش نهایی از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور ارائه شود و اعداد و ارقام به دست آمده، پس از آن اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به کاربرد فناوری سنجش از دور در تعیین میزان خسارات ناشی از سیل گفت: در حادثه سیل امسال شاهد بودیم که اعداد و ارقام مختلفی از میزان خسارات وارد آمده اعلام شد و با توجه به مراجعات مردم، استانداران در استانهای مختلف اعداد و ارقامی ارائه می کردند که بسیار نجومی بود. اما ما توانستیم با استفاده از فناوری سنجش از دور و داده های دریافتی ماهواره ای، میزان خسارات را براساس مساحت، مزرعه و محصول به دست آوریم که این آمار به واقعیت بسیار نزدیکتر است.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، با بیان اینکه در ابتدای این طرح، الگوی تعیین خسارت سیل آق قلا با استفاده از فناوری سنجش از دور به صورت پایلوت به اجرا درآمد، افزود: در این طرح میزان خسارات واردآمده به زمین های کشاورزی براساس پارامترهای مساحت، نوع مزرعه، نوع محصول و درصد تخریب، برآورد شد و به این نتیجه رسیدیم که آمارهای به دست آمده با آمارهایی که از سوی مردم و استانداری ها اعلام می شود خیلی فرق دارد.

وی با اشاره به اینکه این گزارش از سوی وزیر ارتباطات در هیئت دولت ارائه و مورد استقبال واقع شد، ادامه داد: از این رو با دعوت از سوی وزارت کشور و برگزاری جلسه با مسئولان استانی، طرح استفاده از داده های ماهواره ای برای تعیین خسارت سیل امسال، ملاک کار قرار گرفت و وزارت کشور به این یقین رسید که دقت کار با استفاده از این فناوری بالاتر می رود.

صمیمی با بیان اینکه تعیین میزان خسارت با استفاده از فناوری فضایی و داده های ماهواره ای با دقت بالای ۹۰ درصد صورت گرفته است، گفت: برآورد صورت گرفته از صرفه جویی عددی در این طرح، رقمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. البته میزان خسارت تعیین شده تا اواخر هفته جاری نهایی و از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، این اطمینان حاصل شده که بودجه ای که دولت برای خسارات سیل داده است در جای دیگری مصرف نشده و در کنار آن صرفه جویی نیز صورت گرفته است. چرا که موارد و اشتباهات متعددی در زمینه ثبت در سامانه «سجاد» وزارت کشور شناسایی شد که این موارد اصلاح شد.

وی توضیح داد: به موازات اقدام برای برآورد تعیین خسارت، سامانه سجاد وزارت کشور راه اندازی شد تا افرادی که از سیل امسال خسارت دیده بودند مشخصات زمین خود را وارد کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این دو فاکتور دست به دست هم داد تا آمار خسارت به رقم واقعی نزدیک شود. البته در پروسه وارد کردن اطلاعات در سامانه سجاد نیز با برخی ایرادها مواجه شدیم.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: برای مثال ۶۰ درصد اطلاعاتی که یکی از استانها در این سامانه وارد کرده بود ایراد داشت. همچنین به دلیل اشتباه در نحوه استفاده از GPS و نقشه، مختصات زمینی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ارائه شده بود. در برخی موارد نیز برای یک زمین، چندین ادعای مالکیت به ثبت رسیده بود؛ ثبت باغ گردو در منطقه ای که جاده بود و یا زمینی ۳ هکتاری که ۳۰۰ هکتار ثبت شده بود، از جمله موارد مورد اشتباه بود که شناسایی و اصلاح شد.

صمیمی افزود: نیروهای پژوهشگاه فضایی ایران در ماموریتی ۴ تا ۵ روزه به هر منطقه ای اعزام شدند و موارد دارای اشتباه و همپوشانی ها را شناسایی و اصلاح کردند. هم اکنون این پروژه به اتمام رسیده و پایان رسمی آن به زودی از سوی وزارت کشور اعلام می شود.