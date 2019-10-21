شرکت آذرآب در آستانه انعقاد قرارداد ۶۵۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در ارتباط زنده تلویزیونی با شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به مشکلات کارگران آذرآب گفت: از چند روز پیش به دلیل برخی از معوقات حقوق و دستمزد کارگران شرکت آذرآب که یکی از شرکت های ارزشمند صنعتی کشور است، این شرکت با مشکلاتی مواجه شد.

وی با بیان اینکه امروز بیش از ۳۰ درصد سهام شرکت آذرآب در اختیار بانک کشاورزی قرار دارد، ادامه داد: کارگران نیز به دلیل اینکه نتوانستند به مجموعه حقوق قانونی خود دست یابند، نسبت به این امر معترض بودند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: با توجه به جلسات متعدد با نمایندگان کارگری و شورای اسلامی کار و در راستای پیگیری های قانونی، اقدامات اولیه صورت گرفت و بانک کشاورزی متعهد شد تا نسبت به پرداخت حقوق معوق مردادماه و شهریورماه اقدام کند و در اسرع وقت این مطالبات پرداخت شود..

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه دغدغه دیگر مجموعه کارگری شرکت آذرآب تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مجموعه و واگذاری آن به مالکان اهل است، گفت: در این زمینه نیز پیگیری های لازم توسط سازمان خصوصی سازی در حال انجام است.

شریعتمداری ادامه داد: امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص رفع مشکلات شرکت آذرآب تبادل نظر شد. همچنین نماینده ویژه ای را معرفی کردیم تا تعهدات مربوط به سازمان خصوصی سازی و بانک کشاورزی را پیگیری کند و نتایج آن به جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: شرکت آذرآب که چشم و چراغ صنعتی ایران است، امروز قریب به ۴۵۰ میلیارد تومان پروژه در دست اجرا دارد و بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان قرارداد برای این شرکت در شرف انعقاد انجام است.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان هیچ نگرانی در تامین نیازهای کادر مهندسی، فنی و کارگران این کارخانه ارزشمند نیست، گفت: دولت تمام قد در پی حل و فصل و ادامه حیات این شرکت است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: ما خودمان را در کنار کارگران می‌دانیم و برای پیگیری همه مطالبات حقوقی قانونی در کنار آنها هستیم. عدم پرداخت حقوق و دستمزد برای کارگرانی که در شرایط سخت زندگی می کنند دغدغه مهمی است و سهام داران شرکت در این زمینه مسئول هستند و باید از طریق نمایندگان کارگری شرکت مورد پیگیری قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مدیریت بانک کشاورزی و مدیر شرکت این وعده را دادند تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت معوقات کارگران اقدام کنند.