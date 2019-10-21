مهاجری از هواداران نساجی عذر خواست/ شجاعی باید اخراج می شد

به گزارش خبرنگار مهر ، " محمدرضا مهاجری" پس از شکست ۳ برصفر تیمش نساجی برابر تراکتور درجمع خبرنگاران گفت، متاسفانه اتفاقی که نباید می افتاد، رقم خورد، این اتفاق ها قابل پیش بینی بود که متاسفانه دراین مقطع ثبت شد.

وی افزود: تفاوت ما دربازی برابر تراکتور تجربه دو تیم بوده به طوری که بعد از دریافت گل اول ازاین تیم، خیلی خوب بودیم ونیمه اول را با مدیریت وایجاد چندین موقعیت خوب عمل کردیم.

باید مبارزه بعد گل را یادبگیریم

سرمربی تیم نساجی مازندران گفت، متاسفانه ما در فاصله ۴ متری و۱۰ متری دروازه تیم تراکتور بازیکن ما توپش به گل نمی رود، واز فصله ۳۵ متری گل دریافت میکنیم، شیرازه تیم از هم می پاشد.

مهاجری ادامه داد، به نظر من باید بعد از دریافت گل، مبارزه ومدیریت بازی را یادبگیریم، متاسفانه گل بد واز فاصله دوری که دریافت کردیم، قافیه را بد باختیم.

وی اظهارکرد،مسعود شجاعی کاپیتان ملی پوش وباتجربه تراکتور درنیمه اول بازی، هرزمانی که نساجی سوار بر بازی وایجاد موقعیت میکرد، با خطا کردن، صحبت با داور وحرکات های این مواردی، سرعت بازی را کند می کرد و با خطاهای زیادی که انجام داد بعد از دریافت کارت زرد اول ، مستحق گرفتن کارت زرد دوم واخراج از مسابقه بود.

به امید کسی بودن، نساجی نتیجه نمی گیرد

سرمربی تیم نساجی مازندران دربخش دیگری با بیان اینکه اینکه به امید کسی باشیم و منتظر ایجاد معجزه ای از بیرون حوادث شکست مشابه تراکتور رقم خواهد خورد، گفت، نباید به امید کسی بیرون از محدوده باشگاه باشیم، متاسفانه مسئولان استانی هیچ کمک در عمل نکردند، با وجود اینکه شعار زیاد دادند.

مهاجری افزود: ما به عشق مردم وهوادارانی که امروز پس از بازی تیم نساجی را تشویق کردند، درواقع شعور وآرمان خواهی خودشان را نسبت به تیم نساجی نشان دادند وامروز این حرکت آنها درس بزرگی به من دادند.

وی با بیان اینکه امروز واقعا در مربیگری من روز به یادماندنی بوده و نقطه عطفی بوده که با دریافت ۴ گل از حریف درآخر بازی تماشاچیان تیم را تشویق کردند، گفت، من با انگیزه ای که ازاین اقدام هواداران نساجی گرفتم، با عشق وعلاقه ای زیادی به کارم دراین تیم ادامه خواهم داد.

مهاجری گفت، که اگر من تصمیم گیرنده باشگاه بودم با فراهم کردن همه امکانات وبازیکنان مورد نظر تیم را برای قهرمانی وشاد کردن مردم قائمشهر می بستم.

وی یادآورشد، که ما باید با درک درست از موقعیت وامکاناتی که درحال حاضر داریم، همه به آن واقف باشند وبا برطرف کردن ضعف وایرادها با قدرت به کارخودمان ادامه دهیم.

تیم فوتبال نساجی مازندران درچارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر دوشنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با نتیجه ۴ برصفر برابر میهمان مدعی خود تراکتور تن به شکست سنگین داد.