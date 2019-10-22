صادرات بنزین سوپر عامل کمبود عرضه در جایگاههای سوخت نیست

به گزارش خبرنگارمهر، با خودکفایی کشور در تولید بنزین باکیفیت ، امسال برای نخستین بار انحصار دولت در صادرات بنزین به عنوان ۵ فرآورده نفتی اصلی شکسته شد و بنزین با سه کیفیت از نظر درجه اکتان روانه رینگ بین المللی بورس انرژی شد.

بر اساس جدید ترین اطلاعات ، در ۸ هفته منتهی به ۵ مهر ماه سال جاری حجم کل معاملات ۹۶۴ هزار و ۱۹ تن بوده است که از این میزان ۲۵۶ هزار تن مربوط به بنزین، ۴۷۰ هزار تن مربوط به گازوییل، ۲۴ هزار و ۱۹ تن مربوط به نفت سفید و ۲۱۴ هزار تن مربوط به گاز مایع بوده است. از میان تمام فرآورده های نفتی، بنزین از جذابیت ویژه ای برخوردار است و مشتریان دست به نقد زیادی دارد.

به گفته کارشناسان با ورود این فرآورده پر تقاضا به بورس انرژی، بخش قابل توجهی از مشتریان بجای خرید بنزین ایران از دلالان مرزی، به این بازار شفاف مراجعه کرده و با نرخی مشخص و معقول خرید خود را انجام می دهند. در این بین عایدی این صادرات مستقیما به خزانه می رود که با توجه به شرایط تحریمی موجود، منبع درآمد جذابی به شمار می رود.

با تکمیل فاز ۳ پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ظرفیت تولید بنزین کشور به بیش از ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی است که متوسط مصرف روزانه بنزین سوپر سال گذشته حدود ۲.۵ تا سه میلیون لیتر در روز بوده است.

اولویت، تامین نیاز داخلی است / صادرات بنزین عامل کمبود عرضه در جایگاهها نیست

طبق اطلاعات موجود درتاریخ ۲۶ شهریور ماه سال جاری یک محموله ۳ هزارتنی بنزین سوپر به ارزش هر تن ۶۴۵ دلار و محموله ای دیگر از همین فرآورده در همین روز معادل ۳ هزار تن به ارزش ۶۴۰ دلار درهر تن به فروش رسید. در ۵ شهریورماه سال جاری نیز ۴ هزار تن بنزین با اکتان ۹۵ در رینگ بین المللی بورس انرژی عرضه شد. در تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال جاری نیز مجموعا ۶ هزارتن بنزین با اکتان ۹۵ معامله شده است، همین حجم نیز در ۲۸ مرداد ماه مورد معامله قرارگرفت.

یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی یک ماه گذشته تقریبا بنزینی با اکتان ۹۵ در بورس معامله نشده است، گفت: در تابستان که شاهد عرضه و معامله بنزین با اکتان ۹۵ (که به بنزین سوپر معروف است) بودیم، پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان تنها تولید کننده این محصول با مازاد تولید روبه رو بود.

وی با تاکید بر اینکه بنزین یورو از استانداردهای بالایی برخوردار است، تصریح کرد: اولویت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تامین نیاز داخلی است و علت اینکه میزان عرضه بنزین سوپر طی حدود یک ماه اخیر را کاهش داده است، تامین نیاز داخلی است.

بررسی آمار و ارقام عرضه نامنظم بنزین با اکتان ۹۵ معروف به بنزین سوپرکه تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس است نشان می دهد، اولویت کشور، تامین نیاز داخلی و اولویت بعدی، صادرات از طریق عرضه در بورس انرژی است و براین اساس، در مواقعی که نیاز داخلی پایین یا تولید بیش از نیاز باشد، مازاد مصرف داخلی جهت صادرات در بورس انرژی عرضه می شود. البته نمی توان منکر محدودیت های عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاه ها شد، اما از سویی دیگر نمی توان تنها علت این کمبود را صادرات دانست. به گفته کارشناسان کیفیت بنزین تولیدی با اکتان ۹۵ به حدی بالا است که در برخی موارد به عنوان اکتان افزا برای افزایش عدد اکتان سایر بنزین های تولیدی می توان از آن استفاده کرد.