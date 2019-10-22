آزمون زبان انگلیسی «جی آر ای» چهارم آبان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی (GRE (SUBJECT روز شنبه چهارم آبان ۹۸ همزمان با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ در سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

داوطلبان لازم است به منظور شرکت در آزمون حداقل یک ساعت قبل از شروع فرایند آزمون همراه پرینت Admission Ticket و یا تایید ثبت نام که از سوی شرکت ETS به ایمیل داوطلبان ارسال شده و همچنین دو عدد کارت شناسایی معتبر عکس دار (پاسپورت ، کارت ملی ...) به سازمان سنجش مراجعه کنند.

محل برگزاری آزمون تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان های استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک ۲۰۴، سازمان سنجش آموزش کشور است.

آزمون ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه چهارم آبان ۹۸ برگزار می شود.