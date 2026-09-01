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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

ظرفیت زنجانی‌های خارج از استان در امور خیر به کارگیری شود

ظرفیت زنجانی‌های خارج از استان در امور خیر به کارگیری شود

زنجان- معاون استاندار زنجان گفت: ظرفیت زنجانی‌های خارج از استان در امور خیر به کارگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه‌ شورای مشارکت های مردمی استان با اشاره به نقش خیران در دوران دفاع مقدس و همچنین حمایت‌های آنان در شرایط مختلف، افزود: خیران استان همواره در پشتیبانی از کشور و کمک به مردم پیشگام بوده‌اند و در شرایط جنگی اخیر نیز بیش از آنچه انتظار می‌رفت، پای کار آمدند.

وی با قدردانی از تلاش خیران و مجموعه‌هایی که در تامین نیازهای مردم و پشتیبانی از برنامه‌های مختلف مشارکت داشته‌اند، یادآور شد: بخشی از اقدامات و حمایت‌های انجام شده، قابل انتشار نیست، اما لازم است از تلاش‌ها و همراهی خیران که برای ایجاد امنیت، آرامش و رفع مشکلات مردم وارد میدان شدند، قدردانی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت زنجانی‌های مقیم تهران، البرز و سایر استان‌ها، گفت: جامعه زنجانیان خارج از استان به‌ویژه خیران و افراد صاحب‌نفوذ، ظرفیت بزرگی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و حمایت از برنامه‌های بهزیستی و سایر حوزه‌های اجتماعی استان دارند و باید از ظرفیت آنان به نحو مطلوب استفاده کرد.

صادقی با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر شرایط پیش‌بینی‌نشده و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، موضوعاتی همچون پدافند غیرعامل، تاب‌آوری و آمادگی در برابر تهدیدها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های مردمی و خیرخواهانه نیز در این مسیر به کار گرفته شود.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و سازماندهی زنجانی‌های مقیم تهران، پیشنهاد کرد: بهزیستی استان نشست ویژه‌ای را با حضور زنجانیان مقیم پایتخت برگزار کند تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با نیازها و ظرفیت‌های استان فراهم و از توان این افراد برای مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه استفاده شود.

صادقی ادامه داد: دست‌کم ۵۰۰ نفر از زنجانی‌های مقیم تهران در جایگاه‌های مدیریتی و اجتماعی مختلف فعالیت دارند و بسیاری از آنان نیز در شوراهای شهر و مجموعه‌های اجتماعی فعالیت می کنند.

معاون استاندار زنجان افزود: برگزاری نشست‌هایی در مناطق مختلف تهران و دعوت از خیران و افراد اثرگذار زنجانی می‌تواند زمینه شکل‌گیری همکاری‌های جدید و استفاده از ظرفیت آنان برای توسعه استان را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنایع غیردولتی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی و صنایع غیردولتی استان نیز باید در این زمینه نقش فعال‌تری داشته باشند و با برگزاری نشست و اطلاع‌رسانی مناسب، خیران و فعالان اقتصادی را با نیازهای استان آشنا کنند.

معاون استاندار زنجان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هرگاه ظرفیت خیران، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر قرار گرفته، نتایج مطلوبی حاصل شده است؛ از این رو باید از این ظرفیت برای حمایت از اقشار نیازمند و اجرای برنامه‌های اجتماعی و عام‌المنفعه استفاده کرد.

این مسئول با اشاره به نقش نهادهای اجتماعی و مذهبی در جلب مشارکت‌های مردمی، گفت: نهادهایی مانند دفتر امام جمعه، مجموعه‌های خیریه و تشکل‌های مردمی ارتباط نزدیکی با مردم دارند و می‌توانند در شناسایی نیازها، جذب خیران و هدایت کمک‌ها به سمت اولویت‌های استان نقش موثری ایفا کنند.

وی تاکید کرد: خروجی نشست‌های مرتبط با خیران باید به اقدامات عملی و مشخص منجر شود و ظرفیت گسترده زنجانیان مقیم پایتخت نباید بدون برنامه و سازماندهی باقی بماند.

کد مطلب 6934129

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