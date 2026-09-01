به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه‌ شورای مشارکت های مردمی استان با اشاره به نقش خیران در دوران دفاع مقدس و همچنین حمایت‌های آنان در شرایط مختلف، افزود: خیران استان همواره در پشتیبانی از کشور و کمک به مردم پیشگام بوده‌اند و در شرایط جنگی اخیر نیز بیش از آنچه انتظار می‌رفت، پای کار آمدند.

وی با قدردانی از تلاش خیران و مجموعه‌هایی که در تامین نیازهای مردم و پشتیبانی از برنامه‌های مختلف مشارکت داشته‌اند، یادآور شد: بخشی از اقدامات و حمایت‌های انجام شده، قابل انتشار نیست، اما لازم است از تلاش‌ها و همراهی خیران که برای ایجاد امنیت، آرامش و رفع مشکلات مردم وارد میدان شدند، قدردانی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت زنجانی‌های مقیم تهران، البرز و سایر استان‌ها، گفت: جامعه زنجانیان خارج از استان به‌ویژه خیران و افراد صاحب‌نفوذ، ظرفیت بزرگی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و حمایت از برنامه‌های بهزیستی و سایر حوزه‌های اجتماعی استان دارند و باید از ظرفیت آنان به نحو مطلوب استفاده کرد.

صادقی با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر شرایط پیش‌بینی‌نشده و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، موضوعاتی همچون پدافند غیرعامل، تاب‌آوری و آمادگی در برابر تهدیدها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های مردمی و خیرخواهانه نیز در این مسیر به کار گرفته شود.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و سازماندهی زنجانی‌های مقیم تهران، پیشنهاد کرد: بهزیستی استان نشست ویژه‌ای را با حضور زنجانیان مقیم پایتخت برگزار کند تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با نیازها و ظرفیت‌های استان فراهم و از توان این افراد برای مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه استفاده شود.

صادقی ادامه داد: دست‌کم ۵۰۰ نفر از زنجانی‌های مقیم تهران در جایگاه‌های مدیریتی و اجتماعی مختلف فعالیت دارند و بسیاری از آنان نیز در شوراهای شهر و مجموعه‌های اجتماعی فعالیت می کنند.

معاون استاندار زنجان افزود: برگزاری نشست‌هایی در مناطق مختلف تهران و دعوت از خیران و افراد اثرگذار زنجانی می‌تواند زمینه شکل‌گیری همکاری‌های جدید و استفاده از ظرفیت آنان برای توسعه استان را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنایع غیردولتی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی و صنایع غیردولتی استان نیز باید در این زمینه نقش فعال‌تری داشته باشند و با برگزاری نشست و اطلاع‌رسانی مناسب، خیران و فعالان اقتصادی را با نیازهای استان آشنا کنند.

معاون استاندار زنجان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هرگاه ظرفیت خیران، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر قرار گرفته، نتایج مطلوبی حاصل شده است؛ از این رو باید از این ظرفیت برای حمایت از اقشار نیازمند و اجرای برنامه‌های اجتماعی و عام‌المنفعه استفاده کرد.

این مسئول با اشاره به نقش نهادهای اجتماعی و مذهبی در جلب مشارکت‌های مردمی، گفت: نهادهایی مانند دفتر امام جمعه، مجموعه‌های خیریه و تشکل‌های مردمی ارتباط نزدیکی با مردم دارند و می‌توانند در شناسایی نیازها، جذب خیران و هدایت کمک‌ها به سمت اولویت‌های استان نقش موثری ایفا کنند.

وی تاکید کرد: خروجی نشست‌های مرتبط با خیران باید به اقدامات عملی و مشخص منجر شود و ظرفیت گسترده زنجانیان مقیم پایتخت نباید بدون برنامه و سازماندهی باقی بماند.