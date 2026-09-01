به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی صبح سه شنبه در جمع مسئولان استان بر ضرورت بهرهمندی مستقیم مردم از فرصتهای اقتصادی منطقه تأکید کرد.
تولایی با بیان اینکه این اقدام در سطح کشور کمنظیر است، اظهار داشت: راهبرد اصلی مدیریت عالی استان، توسعه مردممحور است؛ به این معنا که هرگونه پیشرفت و توسعه در منطقه باید پیش از هر چیز، ملموس بوده و بهرهبردار اصلی آن مردم باشند.
وی افزود: در فاز نخست این طرح، شاهد ورود و پلاکگذاری بیش از ۱۱۰۰ دستگاه خودروی نو به سرزمین اصلی بودیم. اکنون با دستور استاندار، مرحله دوم شامل پلاکگذاری خودروهای کارکرده (تا ۵ سال) و همچنین صدور مجوز گذر موقت آغاز شده است تا فرصتهای منطقه آزاد به بستری برای ارتقای رفاه عمومی تبدیل شود.
معاون اقتصادی استاندار مازندران با تصریح برنامههای آتی برای نوسازی ناوگان حملونقل استان، گفت: مقدمات قانونی لازم برای بهرهگیری از ظرفیت خودروهای منطقه آزاد جهت بازسازی و نوسازی ناوگان حملونقل شهری و بینشهری فراهم شده است.
وی گفت: هدف ما این است که مردم شریف مازندران در قالب تاکسیها، آژانسها و ناوگان مسافربری، از خودروهایی با استانداردهای روز، تکنولوژی نوین و سازگار با محیطزیست استفاده کنند.
تولایی در ادامه خاطرنشان کرد: این ظرفیت تنها به بخش سواری محدود نمیشود؛ بلکه میتوان از پتانسیلها برای تجهیز ناوگان امدادی از جمله خودروهای آتشنشانی، آمبولانسها و ناوگان بهداشت و درمان نیز بهره جست.
وی در پایان با تأکید بر تلاش استانداری برای تحقق آرامش و توسعه پایدار در استان، اظهار داشت: مجموعه استانداری در راستای ارتقای شاخصهای ایمنی و خدمات شهری، تمام توان خود را به کار بسته است و بهزودی جزئیات تکمیلی در خصوص مراحل بعدی اجرای این طرح اطلاعرسانی خواهد شد.
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