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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

ارتقای زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اولویت دارد

ارتقای زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اولویت دارد

اردبیل - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی را از اولویت‌های استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرهاد سبحانی در آیین رونمایی از طرح‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکردی برخاسته از عقلانیت، کار کارشناسی و توسعه متوازن، تلاش کرده است با همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در مسیر عمران، آبادانی و ارتقای شاخص‌های رفاهی استان برداشته شود.

وی افزود: تمرکز مدیریت استان اردبیل بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات نوین است.

گفتنی است، در این مراسم مجموعه‌ای از طرح‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه زیرساختی و ارتقای ایمنی رونمایی شد.

کد مطلب 6934034

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