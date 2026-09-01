به گزارش خبرگزاری مهر ، فرهاد سبحانی در آیین رونمایی از طرح‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکردی برخاسته از عقلانیت، کار کارشناسی و توسعه متوازن، تلاش کرده است با همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در مسیر عمران، آبادانی و ارتقای شاخص‌های رفاهی استان برداشته شود.

وی افزود: تمرکز مدیریت استان اردبیل بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات نوین است.

گفتنی است، در این مراسم مجموعه‌ای از طرح‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه زیرساختی و ارتقای ایمنی رونمایی شد.