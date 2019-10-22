ارز آوری ۲میلیارددلاری بخش کشاورزی/خوراک دام در صدر اقلام وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به سهم ۱۰.۹۷درصدی بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۸ گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال، محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی دو میلیون و ۵۰۴هزار تن، به ارزش یک میلیارد و ۹۵۲میلیون دلار، به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان، آلمان و برخی کشورهای آسیای شرقی صادر شد. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا با ۱۰ میلیون و ۴۰هزار تن و به ارزش پنج میلیارد و ۶۲۵ میلیون دلار، ۳۱.۷۱درصد از واردات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

عبدالمهدی بخشنده در ادامه به اقلام صادراتی اشاره کرد و گفت: محصولات جالیزی با حدود ۷۳۹هزار تن، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با حدود ۳۱۹ هزار تن، پیاز و موسیر با حدود ۱۱۰هزار تن و سیب با حدود ۶۱هزار تن و خرما با حدود ۲۰ هزار تن رتبه پنج محصول اصلی از نظر وزنی را در صادرات محصولات کشاورزی از آن خود کردند. از نظر ارزشی نیز محصولات لبنی با ۲۵۰میلیون دلار، محصولات جالیزی ۲۳۳ میلیون دلار، پسته ۱۷۸میلیون دلار و گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده ۱۹۰میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخش‌های کشاورزی در صادرات محصولات کشاورزی و غذا، افزود: در زیربخش زراعی با وزن بالاتر از یک میلیون و ۸۲۱هزار تنی و به ارزش ۹۰۸ میلیون دلاری، گروه سبزیجات با ۸۱۳هزار تن و به ارزش ۴۳۵میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند که از این مجموعه می‌توان به گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با ۳۱۹هزار تن به ارزش ۱۹۰میلیون دلار، سیب‌زمینی با ۶۱هزار تن به ارزش ۴۱میلیون دلار، پیاز و موسیر ۱۱۰هزار تن به ارزش ۶۹میلیون دلار و همچنین گیاهان دارویی با ۲۱هزار تن به ارزش ۱۵میلیون دلار اشاره کرد. همچنین محصولات جالیزی با ۷۳۹هزار تن و ارزش ۲۳۳ میلیون دلار در این زیربخش قرار می‌گیرند.

این مقام دولتی در ادامه با اشاره به وزن ۳۷۵هزار تنی صادرات زیربخش باغی به ارزش ۶۱۴میلیون دلار، گفت: صادرات محصولات باغی همچون پسته با بیش از ۲۰هزار تن وزن به ارزش ۱۷۸میلیون دلار، زعفران با وزن ۷۴ تن به ارزش ۷۸میلیون دلار، خرما با وزن ۵۶هزار تن به ارزش ۴۸میلیون دلار، انگور با وزن ۳۱هزار تن به ارزش ۴۱میلیون دلار و سیب با وزن ۶۱هزار تن به ارزش ۳۶میلیون دلار منجر به ورود ارز به کشور شده است.

بخشنده با اشاره به وزن ۲۶۲ هزار تن صادرات محصولات دام و طیور و ارزآوری ۳۵۰ میلیون دلاری این زیربخش برای کشور افزود: صادرات لبنیات با وزن ۱۹۷هزار تن، ارزآوری ۲۵۰میلیون دلاری را برای کشور رقم زده که از این مجموعه می‌توان به صادرات پنیر و کشک با وزن ۳۳هزار تنی به ارزش ۶۸میلیون دلار، شیر و خامه با وزن ۴۲هزار تنی به ارزش ۵۶میلیون تن و صادرات بستنی با وزن ۲۲هزار تن به ارزش ۵۶میلیون دلار اشاره کرد. همچنین ماست با وزن ۹۴هزار تن به ارزش ۵۵ میلیون دلار صادر شد. از سویی صادرات تخم مرغ با وزن ۱۷هزار تن به ارزش ۲۹میلیون دلار، گوشت مرغ با وزن ۱۸هزار تن به ارزش ۱۹میلیون دلار و چای ایرانی با وزن ۲هزار تن به ارزش ۲میلیون دلار برای کشور، ارزآوری داشته‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سه زیربخش شیلات، جنگل و مرتع و دامپزشکی به ترتیب با وزن ۳۹ هزار تن، ۶ هزار تن و ۷۰ تن، ارزآوری ۷۱ میلیون دلاری، ۱۰میلیون دلاری و یک میلیون دلاری را به همراه داشته‌اند. بنابراین وزن صادرات زیربخش‌های کشاورزی و غذا در مجموع به دو میلیون و ۵۰۴هزار تن از لحاظ وزنی رسید که در حدود یک میلیارد و ۹۵۳میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

بخشنده با اعلام پنج قلم وارداتی از لحاظ وزنی تا انتهای مرداد ۱۳۹۸ در بخش کشاورزی نیز گفت: ذرت دامی به میزان سه میلیون و ۵۹۵هزار تن، لوبیای سویا به میزان یک میلیون و ۱۴۵هزار تن، جو به میزان یک میلیون و ۱۴۰هزار تن، کنجاله سویا به میزان ۹۲۹هزار تن و برنج نیمه سفید یا کامل سفید شده ۸۹۳هزار تن وارد کشور شده، اما بیشترین سهم ارزی به‌منظور واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت‌ کشاورزی به برنج نیمه سفید یا کامل سفید شده به ارزش ۹۵۱ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۸۹۲میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۴۹۴میلیون دلار، کنجاله به ارزش ۴۱۱ میلیون دلار و روغن دانه آفتابگردان به ارزش ۳۰۶میلیون دلار تعلق یافته است.

براساس این گزارش، صادرات بخش کشاورزی و غذا در سال ۹۷ با سهم ۱۴.۴۳درصدی از کل صادرات غیرنفتی، با وزن تقریبی شش میلیون و ۹۴۱هزار تن، ارزآوری شش میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلاری را برای کشور به همراه داشته است. محصولات جالیزی با یک میلیون و ۲۷۶هزار تن، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با ۶۷۴هزار تن، سیب‌زمینی تازه و فرآوری شده با ۵۸۴هزار تن، سیب با ۴۲۵هزار تن و پیاز و موسیر با ۳۵۲ هزار تن، پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ وزنی را تا انتهای اسفند سال ۱۳۹۷ به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از نظر ارزشی نیز پسته به ارزش ۴۶۱میلیون دلار، زعفران به ارزش ۳۵۱میلیون دلار، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده به ارزش ۳۸۶میلیون دلار، سیب با ۲۲۹میلیون دلار و سیب‌زمینی تازه و فرآوری شده به ارزش ۳۴۳میلیون دلار، اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی و غذا را در برگرفته‌اند. همچنین واردات محصولات کشاورزی نیز در سال ۹۷ با سهم ۲۶.۰۲درصدی از کل واردات غیرنفتی، با وزن تقریبی ۲۰میلیون و ۴۷۸هزار تن به ارزش ۱۰میلیارد و ۷۱۶میلیون دلاری همراه بود.