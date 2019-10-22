به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ جامعه اندیشکده‌های ایران با مطالبی از ۱۵ اندیشکده کشور منتشر شد. این فصلنامه خلاصه‌ای از برترین پژوهش‌ها و اقدامات اندیشکده‌ها و موسسات سیاست پژوهی کشور را انتشار می‌دهد. در این شماره مطالبی با موضوعات «اقتصادی»، «اجتماعی و فرهنگی»، «سیاست خارجی»، «حکمرانی» و «انرژی» آمده است. این فصلنامه برای حدود ۱۰۰ نفر از سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور شامل سران قوا، تعدادی از وزیران و معاونان رئیس جمهور، روسای شماری از نهادها و سازمان‌های حاکمیتی کشور، برخی دبیران شوراهای عالی کشور و روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و … ارسال می‌گردد.

مطالب این فصلنامه به دو بخش «پژوهش‌ها» و «اقدامات» اندیشکده‌ها تفکیک شده است. در بخش پژوهش‌ها، مطالعاتی از نوع عارضه‌یابی و مسئله یابی، آینده پژوهی، تدوین راهبرد، مطالعه تطبیقی، طراحی الگو و مدل، بررسی و تحلیل، نگاشت، ارزیابی و همچنین طراحی نظام موضوعات آمده است. در بخش اقدامات نیز، فعالیت‌هایی از نوع برگزاری رویداد، برگزاری همایش، ایجاد شبکه، انتشار مجله و برگزاری مسابقه معرفی شده است.

اندیشکده‌های حاضر در این شماره

همه اندیشکده‌های کشور می‌توانند خلاصه برترین پروژه‌ها و مطالعات خود را در این مجله انتشار دهند. در این شماره از فصلنامه مطالبی از اندیشکده‌های زیر آمده است:

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

اندیشکده مرصاد

مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

مرکز پژوهشی آرا

پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

اندیشکده شفافیت برای ایران

اندیشکده برهان انقلاب اسلامی

اندیشکده حکمرانی شریف

بنیاد توسعه فردا

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی

موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام

پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مطالب این شماره

این فصلنامه حاوی ۲۵ مطلب از پروژه‌ها و اقدامات انجام شده توسط اندیشکده‌های فوق‌الذکر است. برخی عناوین این شماره عبارتست از:

آینده پژوهی وضعیت تجاری جهان در پنجاه سال آینده

تحلیل و ارزیابی نماگرهای مقاومت اقتصادی ایران

آسیب‌شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور

آسیب شناسی دریافت حق بیمه قراردادها توسط سازمان تامین اجتماعی

عارضه‌یابی و آسیب شناسی وضعیت سهام عدالت

تحلیل میزان نفوذ تجاری ایران در کشورهای منطقه

طراحی نظام طبقه بندی موضوعات عدالت

طراحی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع فرهنگی

آسیب شناسی صنعت بازی های رایانه ای در ایران

نگاشت رهبران مذهبی زنده اهل سنت

آینده پژوهی عربستان سعودی

راهبردهای مقابله با تهدیدات دولت سعودی در حوزه اقتصاد سیاسی

طراحی الگوی حکمرانی اسلامی

مطالعه تجربیات کشورها در شفافیت آرای نمایندگان پارلمان

مطالعه دانشکده های حکمرانی منتخب جهان

طراحی الگوی توزیع یارانه بنزین

طراحی مدل کاهش و حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها

تحلیل اقتصادی و ژئوپلتیکی صادرات گاز طبیعی و ال.ان.جی کشور

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