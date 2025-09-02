برگزاری همایش سیاست پژوهی مهاجرت، جمعیت و توسعه پایدار در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اشرافی، دبیر علمی همایش ملی سیاست پژوهی مهاجرت، جمعیت و توسعه پایدار در استان فارس با تاکید بر برگزاری این همایش در هفته آخر آذرماه سال جاری، بیان داشت: بررسی پیوندهای میان ساختار اقتصادی استان، تحولات جمعیتی و جغرافیای سکونت، میتواند مبنای علمی برای سیاستگذاری پایدار در حوزههای اشتغال، مهاجرت داخلی و منطقهای و توسعه متوازن قلمرو سرزمینی فارس فراهم آورد.
️ این پژوهشگر خاطر نشان کرد همایش ملی «سیاست پژوهی مهاجرت، جمعیت و توسعه پایدار در استان فارس» تلاشی در جهت همافزایی اندیشههای نخبگان دانشگاهی، مدیران و سیاستگذاران اجرایی، پژوهشکدهها و اندیشکدهها، صاحبنظران محلی و فعالان اجتماعی، برای تولید دانش کاربردی و ارائه الگوهای بومی و آیندهساز در این حوزه راهبردی است.
️ پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه شیراز با اشاره به اهداف پیشروی همایش بیان کرد: در همایش در پی آن هستیم زمینههای تحلیل دقیقتر و ارائه راهحلهای واقعگرایانه برای مدیریت مهاجرت و اصلاح روندهای جمعیتی استان فارس را در ذیل موضوعات کلیدی چون الگوی بومی حکمرانی مسأله مهاجرت، سیاستپژوهی مهاجرت، آیندهپژوهی مهاجرت، مدیریت مهاجرت، عدالت و توسعه، تنظیمگری فرهنگی، تقاطع امید و شایسته سالاری و نقش نهادهای حاکمیتی، دینی و مدنی در تقویت امید به آینده، با ارائه پژوهشهای اصیل، تحلیلهای نظری، مدلهای سیاستی و تجربیات میدانی فراهم آوریم.
️ اشرافی اظهار امیدواری کرد: این هماندیشی ملی، گامی مؤثر در جهت شکلگیری درک مشترک میان نخبگان و مسئولان، برای پاسخگویی به یکی از مهمترین چالشهای آینده ایران اسلامی و بخصوص استان فارس باشد؛ چالشی که عبور موفق از آن، بستری برای تحقق و ایجاد گفتمان تخصصی میان پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان اجتماعی فراهم خواهد کرد.
️ گفتنیست همایش ملی «سیاست پژوهی مهاجرت، جمعیت و توسعه پایدار در استان فارس» در ذیل چهارمین دوره جشنواره بینالمللی نگارش یادداشت راهبردی، قرار است در هفته پژوهش و اواخر آذرماه سال جاری در شیراز برگزار شود؛ علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش به آدرس www.kssi.ir و یا کانال همایش در پیام رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/KssiChannel مراجعه نمایند و مقالات خود را حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ به آدرس engcac@gmail.com ایمیل نمایند.
