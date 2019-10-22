به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه روند استیضاح «دونالد ترامپ»، قرار است امروز سه شنبه ۳۰ مهرماه «ویلیلم تیلور» کاردار سفارت آمریکا در کییف، در برابر سه کمیته در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شود.
این جلسات در پشت درهای بسته انجام خواهند شد.
انتظار میرود تیلور به پرسشها در مورد وقایع پس از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، پاسخ دهد.
گفته میشود در آن گفتگوی تلفنی ترامپ خواستار انجام تحقیقات در مورد جو بایدن، رقیب سیاسی خود و پسر او، هانتر بایدن، شده است.
دموکراتها میخواهند در مورد پیامکهای رد و بدل شده بین ویلیام تیلور، و «کرت وولکر» نماینده پیشین آمریکا در امور اوکراین، و «گوردون ساندلند» سفیر فعلی ایالات متحده در اتحادیه اروپا، اطلاعات بیشتری کسب کنند.
بنا بر گزارشها وولکر و ساندلند در آن زمان تلاش میکردند زلنسکی را بهسوی انجام تحقیقات رسمی در مورد جو بایدن و هانتر بایدن سوق دهند.
جو یابدن از نامزدهای اصلی حزب دموکرات برای رقابت در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده است. هانتر بایدن زمانی عضو هیئت مدیره یک شرکت نفت و گاز در اوکراین بود.
ترامپ شب گذشته در پاسخ به پرسشهای مربوط به روند تحقیقات استیضاح او از سوی دموکراتها گفت که گمان میکند مجلس نمایندگان در نهایت به استیضاح او رأی خواهد داد.
رئیسجمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه استیضاح را قطعی میداند گفت: دموکراتها میدانند که در غیر این صورت، برنده انتخابات آینده من خواهم بود و جمهوریخواهان باید برای مقابله با استیضاح متحد شوند.
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