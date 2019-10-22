به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فستیوال بینالمللی فیلم سنگاپور برای سیامین سالگرد خود از برنامهریزی برای پخش فیلمهای تازه اجتناب کرده و به جای آن سعی کرده بر جمعآوری برترین فیلمها از آسیا متمرکز شود که بیشتر آنها هم فیلمهای مستقل هستند.
این فستیوال که قبلا اعلام کرده بود میخواهد دومین ساخته آنتونی چن فیلمساز سنگاپوری یعنی «فصل بارش» را به عنوان فیلم افتتاحیه خود انتخاب کند، امروز برنامههای پخش خود را اعلام کرد. در بخشهای غیررقابتی این فستیوال «دانتون ابی» و «نینا وو» به نمایش درمیآیند. فیلم «حقیقت» هیروکازو کورئیدا به عنوان فیلم اختتامیه انتخاب شده است.
این فستیوال کارش را بیستویکم نوامبر شروع میکند و یکم دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۰ آذر) به پایان میبرد.
بخش رقابتی فستیوال فیلم سنگاپور شامل ۹ فیلم میشود که از جمله آنها میتوان به «ماندن در کوهستانهای فوکون»، «رز بمبئی» که یک انیمیشن هندی است، «علم تخیلها» محصول اندونزی و «رای نهایی» اشاره کرد که همگی اخیرا در فستیوالهای دیگر با تحسین منتقدان مواجه شدهاند.
جوایز برای بخش رقابتی توسط هیات داورانی اهدا میشوند که شامل آنوراگ کاشیاپ از هند، نیا دیناتا از اندونزی، امیر محمد از سنگاپور و پنگ هو-چونگ از هنگ کنگ میشود.
در یکی از بخشهای نمایش جانبی این فستیوال مجموعهای از فیلمهای محبوب دیگر فستیوالهای آسیا-اقیانوسیه از جمله «بادکنک»، «دختری گم شده است» و «دوباره خانه بازگشتن» روی پرده میروند.
در بخش خارج از این منطقه هم میتوان از «مونوس»، «بیینوایان» و «دو پاپ» به عنوان فیلمهایی که قرار است به نمایش دربیایند اشاره کرد. این فستیوال یک بخش نمایش فیلمهای کلاسیک هم خواهد داشت که شامل «خاطرات قتل» بونگ جون-هو و «گلهای شانگهای» هو هسیائو-هسین میشود.
بازیگر چینی یائو چن در مراسم امسال جایزه نماد سینما را دریافت میکند و جدیدترین فیلم خود یعنی «من را به ابرها بفرست» را به نمایش میگذارد. یائو یان یان از سنگاپور جایزه زنان در فیلم را از آن خود میکند و میکه تاکاشی یک جایزه افتخاری میگیرد.
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