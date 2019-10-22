بلوغ زودرس کودکان یکی از علل شایع مراجعه به پزشک

به گزارش خبرگزاری مهر، پرستو رستمی، در آستانه برگزاری دوازدهمین کنگره بیماری های متابولیک و اولین همایش علوم پایه در بیماری های ارثی، گفت: یکی از شایع ترین علل مراجعه به پزشکان فوق تخصص غدد کودکان، بلوغ زودرس است.

وی با عنوان این مطلب که بلوغ زودرس به صورت شروع بلوغ در دختران کمتر از ۸ سال و پسران کمتر از ۹ سال تعریف می شود، افزود: شروع بلوغ در سنین بالاتر، فوق طبیعی است.

دبیر اجرایی دوازدهمین کنگره بیماری های متابولیک و اولین همایش علوم پایه در بیماری های ارثی، گفت: امروزه سن شروع بلوغ به خصوص در دختران سیاه پوست پایین آمده است که علت آن به طور کامل شناخته نشده است.

رستمی با عنوان این مطلب که بلوغ زودرس در دختران شایع تر از پسران است، ادامه داد: در بررسی هایی که توسط پزشک انجام می شود در اکثر موارد علت خاصی برای بلوغ زودرس در دختران شناسایی نمی شود که آن را بلوغ زودرس «ایدیوپاتیک» می نامند. در مقابل بلوغ زودرس در پسران جدی تر است و در اکثر موارد یک علت زمینه ای شناسایی می شود.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، تاکید کرد: بسیاری از والدین با نگرانی جهت بررسی بلوغ کودک خود که حتی در سن طبیعی رخ داده است، به پزشک مراجعه می کنند و گاهی درخواست درمان نیز دارند، ولی باید متذکر شد که بسیاری از این بلوغ ها به درمان نیازی ندارد و والدین باید به اطمینانی که پزشکان به آنها می دهد، توجه کنند چون درمان بی دلیل برای کودک عوارض خواهد داشت و شروع بلوغ در سن بالاتر از سنین فوق طبیعی است.

وی با عنوان این مطلب که بلوغ زودرس در دختران منجر به کوتاهی قد در بزرگسالی می شود، افزود: در صورت ایجاد بلوغ زودرس، والدین باید جهت بررسی بیشتر به پزشکان فوق تخصص غدد کودکان مراجعه کنند.

دوازدهمین کنگره بیماری های متابولیک و اولین همایش علوم پایه در بیماری های ارثی از ۱۵ تا ۱۷ آبان ۹۸ در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار می شود.