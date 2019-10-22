فرماندار شاهرود منصوب شد/«فخری» تکلیف را روشن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری مشاور اسبق استاندار کردستان و فرماندار اسبق شهرستان‌های سقز و قروه، طی حکمی از سوی وزیر کشور به سمت فرماندار شاهرود منصوب شد تا جایگزین محمد کرم محمدی شود که دوازدهم شهریورماه ۹۸ این شهرستان را به مقصد تهران ترک کرده بود.

فخری در حالی فرمانداری را تحویل می‌گیرد که نزدیک ۴۰ روز فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود با سرپرست اداره می‌شد و در این مدت اتفاقات مهمی ازجمله سفر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، سفر دو وزیر و همچنین نشست‌های مهمی درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری در استان سمنان برگزار شد که غایب بزرگ آن فرماندار شاهرود بود.

وی کارشناس ارشد مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک و لیسانس مهندسی برق الکترونیک دارد، همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز بوده است.

فخری مشاور استاندار و مدیرکل هسته گزینش استانداری کردستان، فرماندار سقز و قروه، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان، معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی و رئیس اداره آموزش و آزمون وموسسات آزاد کشور نیز بوده است.

در برخی رسانه‌ها عنوان‌شده که وی برادر منوچهر فخری معاون استاندار سمنان است.

پیش از فخری، محمد کرم محمدی سکان‌دار فرمانداری شهرستان شاهرود را بر عهده داشت.

فرمانداری شاهرود فرمانداری ویژه محسوب می‌شود لذا فرماندار این شهرستان به‌صورت خودکار، معاون استاندار سمنان نیز خواهد بود.

گفتنی است پیش‌ازاین تلاش‌ها در محافل عمومی و سیاسی شاهرود، رسانه‌ها، نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی و ... برای انتصاب فرماندار بومی در شهرستان شاهرود صورت گرفت که با انتصاب فخری این امر مسجل نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حدود دو دهه اخیر شاهرود فقط یک فرماندار بومی داشته است.