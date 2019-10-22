به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند، پیش از ظهر سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری یزد با تاکید بر ضرورت انجام تحقیق و پژوهشهای کاربردی در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری اظهار داشت: وزارت علوم از هر تحقیق و پژوهش کاربردی که در پارکهای علم و فناوری انجام شود، حمایت خواهد کرد.
وی بیان کرد: در همین راستا نیز بخش مهمی از بودجه وزارت علوم به پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها اختصاص یافته است.
برومند با اشاره به فعالیت ۴۵ مرکز علم و فناوری و ۱۰۰ دانشگاه در سطح کشور عنوان کرد: این مراکز باید رسالت خود را در حوزه پژوهشهای کاربردی به درستی انجام دهند و وزارت علوم نیز از آنها حمایت خواهد کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد: پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها باید برای حل مشکلات جامعه تلاش کنند و نیازهای کشور را بررسی کرده و مواردی که توسط رهبری و رئیس جمهور مطرح می شود را تامین کنند.
وی ادامه داد: البته این موضوع بسیار پیچیده است و نیاز است برای طرحهای جدید فکر شده و از بروز نارضایتی جلوگیری شود.
برومند یادآور شد: استان یزد از نظر فرهنگی بسیار پیشرفته است از اینرو نباید دانشجو پروری را فراموش کرد و برای تربیت مدیران آینده تلاش شود.
وی، فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد را نیز ارزشمند خواند و بیان کرد: در بسیاری از زمینهها اقدامات خوبی توسط پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان مستقر در آنها انجام شده که شایستگی معرفی به عنوان الگو را دارند.
به گزارش مهر، در این مراسم از تلاشهای داریوش پورسراجیان تقدیر و محمدمهدی لطفی به عنوان رئیس پارک علم و فناوری یزد معرفی شد.
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