سند تالاب «بیشه دالان» به نام محیط زیست نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب «بیشه دالان» بروجرد یکی از تالاب های کوهستانی غرب کشور در استان لرستان است که طی این سال ها از سوی مسئولین و مردم بومی روستاهای اطراف مورد بی مهری های زیادی قرار گرفت به طوری که این تالاب از حدود ۹۰۳ هکتار امروز به کمتر از ۱۰۰ هکتار کاهش یافته است.

سال گذشته در یک حرکت از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان و همه دستگاه های اجرایی مربوطه و متولیان امر به منظور احیاء تالاب «بیشه دالان» بروجرد برنامه ای تحت عنوان تدوین مدیریت جامع بیشه دالان طراحی شد و در چندین مرحله به اجرا در آمد که انتقال سند این عرصه از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به اداره محیط زیست بروجرد یکی از این برنامه ها بود انا علی رغم حساسیت ها و تلاش مسئولان این موضوع تا به امروز محقق نشده و با کش و قوس هایی مواجه است.

کاهش مساحت تالاب «بیشه دالان» به ۱۰۰ هکتار

مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت «بیشه دالان» بروجرد گفت: مهمترین تالاب های کوهستانی غرب کشور در لرستان وجود دارند که مساحت زیادی هم ندارند و یکی از آنها تالاب بیشه دالان بروجرد است.

وی افزود: در حال حاضر مساحت این تالاب به کمتر از ۱۰۰ هکتار کاهش یافته که همین میزان نیز رها شده بود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان، با بیان اینکه تا کنون تقریبا هیچ عملیاتی در زمینه ارتقای «بیشه دالان» بروجرد انجام نشده است، تصریح کرد: یکی از اصلی ترین امور سازمان، احیای تالاب های پلدختر و بروجرد است که این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم.

طرح مطالعاتی مدیریت «بیشه دالان» تهیه شد

فتحی بیرانوند بیان داشت: اولین اقدام در زمینه اجرای طرح، مطالعه است چرا که هیچ کدام از تالاب های لرستان طرح مطالعاتی هم نداشته اند.

وی تاکید کرد: به همین منظور مطالعات پایه و تکمیلی و طرح های تفصیلی در رابطه با تالاب های لرستان را انجام داده ایم که پس از اینکه طرح مدیریتی و اجرایی شد عملیات احیاء تالاب ها نیز انجام شود.

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان، در کشور تنها ۷ تالاب در غالب طرح مدیریتی و اجرایی درآمده اند که ۲ تالاب آن در لرستان عملیاتی خواهند شد و البته تا کنون برنامه اجرایی تالاب «بیشه دالان» بروجرد انجام شده است به طوری که در حال حاضر در فاز نهایی طرح مدیریت و اجرایی این تالاب در بروجرد هستیم.

فتحی بیرانوند افزود: پس از انجام مرحله و فاز اول طرح مدیریتی تالاب «بیشه دالان» بروجرد با حکم قضایی مشکلات این تالاب هم رفع خواهد شد تا بهتر بتوانیم بیشه دالان بروجرد را احیاء کنیم.

به دنبال این هستیم بخشی از عرصه های آزاد «بیشه دالان» بروجرد را به تالاب الحاق کنیم

وی تصریح کرد: طی برگزاری جلسات متعدد تصمیم نهایی این بود که برای اولین بار تمامی عرصه بیشه دالان بروجرد به محیط زیست واگذار شود که با توجه به محدودیت های موجود به طول خواهد انجامید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: در حال حاضر به دنبال این هستیم بخشی از عرصه های آزاد «بیشه دالان» بروجرد را به تالاب الحاق کنیم و مابقی زمین های این تالاب را با توجه به در نظر گرفتن منافع جوامع محلی تصاحب کنیم.

فتحی بیرانوند ادامه داد: برای اجرای نقشه راه مسیر طولانی در پیش داریم و موفقیت های خوبی کسب کرده ایم اما باید تلاشی مضاعف داشته باشیم چرا که منافع مردم خط قرمز سازمان است و آنها باید در نظر گرفته شوند.

پاسگاه محیط بانی «بیشه دالان» ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

وی خاطرنشان کرد: همچنین از محل اعتبارات ملی معاونت اجرایی سازمان محیط زیست کشور دو پاسگاه محیط بانی در لرستان احداث شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه حفاظت از پرندگان کم یاب و حفظ امنیت منطقه هدف از ایجاد پاسگاه محیط بانی بوده است، افزود: در حال حاضر پاسگاه محیط بانی تالاب «بیشه دالان» بروجرد ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که علی رغم مشکلات و بدهی به پیمانکار، این پروژه نهایتا تا دوماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و پاسگاه محیط بانی پلدختر نیز سال گذشته به فاز عملیاتی در آمده است.