کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد جعفری‌نسب گفت: در گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی ری حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی امام رضا (ع) محدوده ورودی پاکدشت به شهرری به ۲ دستگاه تریلر تانکر حامل سوخت (نفت و گاز) مشکوک می‌شوند و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد تمامی بار آنها قاچاق است.

وی تصریح کرد: در این رابطه ۲ راننده کامیون دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مقام قضایی شدند، همچنین ۲ دستگاه تریلی نیز که حامل سوخت قاچاق بودند، توقیف و روانه پارکینگ شد.