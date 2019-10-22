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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۰

کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرری

کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرری

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از کشف و ضبط ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت و گاز در ورودی جاده امام رضا (ع) به شهرری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد جعفری‌نسب گفت: در گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی ری حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی امام رضا (ع) محدوده ورودی پاکدشت به شهرری به ۲ دستگاه تریلر تانکر حامل سوخت (نفت و گاز) مشکوک می‌شوند و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد تمامی بار آنها قاچاق است.

وی تصریح کرد: در این رابطه ۲ راننده کامیون دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مقام قضایی شدند، همچنین ۲ دستگاه تریلی نیز که حامل سوخت قاچاق بودند، توقیف و روانه پارکینگ شد.

کد مطلب 4753395

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