عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۰۱:۵۰ بامداد امروز (پنج‌شنبه ۹ مردادماه)، گزارش وقوع یک حادثه ترافیکی از نوع تصادف زنجیره‌ای خودروهای سبک در بلوار کشاورز، چهارراه کشاورزی اصفهان به سامانه ۱۱۵ اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ اصفهان به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه فوتی نداشته است، تصریح کرد: ۸ نفر شامل ۳ مرد و ۵ زن در این تصادف دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، توسط نیروهای امدادی جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شفا منتقل شدند.