بیانیه خانواده دکتر سلیمانی در سالروز دستگیری اش توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:

یک سال از بازداشت غیرقانونی پروفسور مسعود سلیمانی استاد تمام و مدیر گروه خون شناسی دانشگاه تربیت مدرس می گذرد. دانشمند برجسته ای که نه تنها استاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری در ایران در سال ۱۳۹۴ است، که در زﻣﺮه ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻬﺎن بر اساس ارزیابی ISI (موسسه علمی تامسون) در سال ۲۰۱۵ شناخته می شود و دایره شهرت و اعتبار علمی او شعاعی جهانی دارد.

او در سال ۲۰۱۸ توسط مایوکلینیک آمریکا جهت انجام پروژه های تحقیقاتی به این کشور دعوت شد و پس از اصرار بسیار مایوکلینیک، دعوت را پذیرفته و در اکتبر ۲۰۱۸ پس از دریافت ویزای رسمی، عازم آمریکا شد. اما طی یک برنامه از پیش تعیین شده، پلیس FBI پس از خروج وی از ایران، ویزای او را در هواپیما باطل کرد و در فرودگاه شیکاگو به اتهام ورود غیر قانونی به آمریکا بازداشت و با اتهام دوم نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، روانه زندانی در جورجیا کرد.

بدتر این که پس از آگاهی خانواده از بازداشت سلیمانی هم، تا یک هفته اطلاعی از محل زندان ایشان در دست نبود. حتی در پی اصرار بر جست و جو و تحقیق در مورد محل نگهداری دکتر سلیمانی، پلیس فرودگاه شیکاگو اعلام کرد که این پروفسور ایرانی با پرواز قطر به ایران برگشته است! تلاش نافرجامی که در نهایت تنها اقدام عامدانه آمریکا برای وانمود کردن «ناپدید شدن» سلیمانی و منحرف ساختن روند پیگیری از مسیر اصلی را افشا کرد و پشت پرده مشوش دستگیری این دانشمند ایرانی را مسجل ساخت.

اکنون یک سال است که پروفسور مسعود سلیمانی بدون تفهیم اتهام و بدون برگزاری دادگاه در زندان اسیر است و به این محقق جوان که سابقه هیچ نکته منفی و عمل غیرقانونی در زندگی خود نداشته و ندارد و اقدامات و تحقیقات علمی وی همیشه شفاف و در جهت کمک به بشریت بوده و هم اکنون نیز رفتار و اقدامات وی در زندان بسیار بشردوستانه و مورد احترام و اعتراف زندانیان و نگهبانان است، این اجازه داده نشده تا با ارائه وثیقه از زندان آزاد باشد تا دادگاه وی برگزار شود.

همه اینها در شرایطی است که از طرفی ایشان دچار بیماری مزمن سندرم روده تحریک پذیر است و برای کاهش دردهای ناشی از بیماری و استرس، نیازمند داروهای خاصی است که با وجود تلاش های فراوان خانواده برای رساندن داروها به وی و حتی ارسال داروها توسط دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا، با تحویل داروها به وی مخالفت شده و مقامات زندان مانع رسیدن دارو به او شده اند. به طوری که هم اکنون وضعیت روحی و جسمی ایشان بسیار نامطلوب بوده و تاکنون ۱۵ کیلو کاهش وزن و ضعف شدید بینایی پیدا کرده است.

من دکتر ربیعی، به عنوان همسر پروفسور مسعود سلیمانی، به همراه دیگر اعضای خانواده این نخبه بین المللی، این اقدام خصومت آمیز دولت آمریکا را محکوم کرده و معتقدیم سوء استفاده از اتباع کشورها برای مقابله با دولت آن کشور، عملی غیر انسانی و ناپسند و مصداق بارز نقض حقوق بشر است. اقدام به توطئه توسط دولت آمریکا و مایوکلینیک جهت به دام انداختن و بازداشت دانشمندی که در علم تخصصی خویش (سلول های بنیادی) شاخص بوده و در جهت کمک به بیماران صعب العلاج در تمام دنیا قدم برداشته، مقالات بسیاری در این زمینه نگاشته و اخیرا پیشرفت های شگرفی داشته است، حرکتی هدفدار بوده و به قصد دور نگه داشتن یک دانشمند غیر امریکایی از علم و پیشرفت و عملکرد او محسوب می شود.

اعتراض به عملکرد مایوکلینیک که از علم برای به دام کشیدن یک دانشمند استفاده کرد

ما به عملکرد مایوکلینیک که از عرصه علمی، جهت به دام کشیدن دانشمندی از کشوری غیر آمریکایی به کام زندان های آمریکا استفاده کرده است، معترض بوده و معتقدیم ناامن کردن شرایط برای دانشمندان و نخبگان در هر جامعه موجب اختلال در تولید دانش و کم شدن اشتیاق پژوهشگران شاخص جهان در این مسیر می شود. بدیهی است که هیچ انسان خردمندی این رفتار مغرضانه و غیر انسانی را تایید نمی کند. لذا به صراحت خواستاریم اگر آمریکا مدعی عدالت و رعایت حقوق بشر است، می بایست در سریع ترین زمان، پروفسور مسعود سلیمانی را بدون هرگونه قید و شرط ازاد کند، چرا که ادله کافی برای محکوم کردن این دانشمند پاک سیرت وجود ندارد، چه بسا که اگر وجود داشت، زمان انتظار یک ساله برای برگزاری دادگاه نیز دور از منطق و واقعیت بود.

همچنین از دانشگاه تربیت مدرس تهران و تمام نهادهای ایرانی و بالاخص وزارت امور خارجه و رسانه ها و خبرنگاران مستقل و آزاده ای که به موضوع آزادی دکتر مسعود سلیمانی و بررسی علل بازداشت و محکوم کردن اقدام ناجوانمردانه دولت آمریکا ورود کرده و می کنند، به ویژه شبکه بین المللی پرس تی وی که پیگیر درخواست آزادی ایشان است، نهایت تشکر را داریم و خواهشمندیم دانشمندان و دانش پژوهان ایرانی و غیر ایرانی به منظور جلوگیری و عدم تکرار این موارد به دولت آمریکا و سیاست های ضد حقوق بشری آن اعتراض نموده و آزادی هر چه سریع تر پروفسور مسعود سلیمانی را از دولت و نظام حقوقی امریکا مطالبه نمایند.

اما از دولت جمهوری اسلامی ایران نیز درخواست داریم با توجه به این که در ابتدا اهمیت چندانی به موضوع داده نشد و پس از شش ماه موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت، روند پیگیری این موضوع را جدی تر از هر زمان دیگری دنبال کند، زیرا هنوز اقدامی عاجل جهت آزادی این دانشمند مظلوم و بی گناه انجام نشده و خسارات و دشواری های بی حد حبس طولانی و فاقد قاعده قانونی پروفسور سلیمانی به طور روزافزون استمرار دارد، تا بدانجا که با درگذشت تاسف بار مادر ایشان در پی شوک دریافت خبر بازداشت فرزند، آرزوی دیدار دوباره مادر برای دکتر مسعود سلیمانی تا ابد باقی خواهد ماند و این ضایعه غیر قابل جبران بر آلام ناشی از وضعیت ناگوار ایشان به شدت افزوده و وضعیت روحی و جسمی این دانشمند بشردوست در حال حاضر نامساعد است. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران باید بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی که بعضا بسیار وقت گیر و مشکل ساز بوده و تا دیرتر نشده است، اقدامی عاجل جهت رهایی این دانشمند آزاده انجام دهد.

بیش و پیش از همه از خداوند متعال مسئلت داریم بازگشت هر چه نزدیک تر این فرزند شایسته، همسر وفادار، پدر مهربان و استاد نمونه دانشگاه و دانشمند نوع دوست و شاخص به آغوش خانواده، دانشگاه و جامعه علمی ایران و جهان را به لطف و حکمت خود مقدر فرماید.