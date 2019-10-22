ویزیت متخصصان طب سنتی تحت پوشش بیمه ها قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد رضوی، در جلسه شورای عالی بیمه سلامت که با حضور وزیر بهداشت، برگزار شد، در خصوص مصوبات این جلسه، افزود: در جلسات شورای عالی بیمه سلامت درخصوص داروها و خدمات جدیدی که مورد نیاز مردم است، تصمیم گیری می شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز، موضوع طب سنتی است که بنا شد، سازمان های بیمه گر با حمایت از متخصصان طب سنتی، ویزیت این افراد را تحت پوشش قرار دهند، البته این اقدام منوط به تدوین راهنماهای بالینی و تعیین حدود خدماتی است که متخصصان طب سنتی اجازه دارند انجام دهند.

رضوی اظهار کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، پوشش بیمه ای برخی از داروهای مورد نیاز بیماران خاص که تعدادشان در کشور محدود است، بود. در جلسه امروز، بنا شد، داروی ماسیتنتان تحت پوشش بیمه قرار گیرد. داروی ماسیتنتان برای درمان پرفشاری اولیه ریوی تجویز می شود.

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین، خرید راهبردی و ضوابط نحوه قرار دادن خدمات و تجهیزات پزشکی در پوشش بیمه ای نیز مطرح و مورد تایید قرار گرفت و از این پس، در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، براساس این ضوابط اقدام خواهد شد.

رضوی در پایان عنوان کرد: در جلسه امروز، در مورد پوشش بیمه ای قلم های انسولین نیز بحث شد. برخی شرکت های تامین کننده قلم انسولین، این دارو را با قیمت کمتری تهیه و ارائه تولید می دهند که درخواست پوشش بیمه ای آن را دارند و بنا شد در این مورد بررسی های لازم انجام شود، تا ضمن اینکه در راستای کاهش بیماری دیابت و عوارض آن تلاش می کنیم، در مورد نحوه استفاده بهینه از قلم انسولین در کشور سیاست گذاری شده و از این خدمات با حداقل قیمت، بهره بگیریم.