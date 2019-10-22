هیچ دستگیری بابت مواد مخدر در مرزهای اربعین خوزستان نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب الله آصفی ظهر سه شنبه امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که آزادی را به نوع جدیدی از منظر دینی و اعتقادی تجربه کرده ایم.

وی با بیان اینکه در بیرون از کشور سعی بر نمایش حال آشفته کشور ما را دارند، افزود: یکی از عواملی که کشور ما را از بسیاری از کشور ها جدا می کند مسئله دین است، ایمان مذهبی مردم ما منجر می شود که در مواقع مختلف مانند اربعین به صحنه بیایند.

آصفی افزود: مشکلات مالی ما در کشور مانع انجام فعالیت های اربعین و عقب نشینی نشد و با شکوه هر چه تمام تر این همایش انجام شد.

معاون امنیتی استاندار خوزستان با بیان اینکه موجی که در اربعین ایجاد شد به امنیت ملی ایران و عراق کمک کرد، تصریح کرد: بسیاری از مذاهب دیگر نیز در پیاده روی اربعین شرکت کردند.

آصفی با بیان اینکه اربعین آئینه تمام نمای عشق ایرانی ها و ملت ایران به امام حسین (ع) است، گفت: تاثیر گذاری حرکت امام حسین (ع) نه تنها در ایران بلکه در همه کشور ها نشان دهنده عمق راهبردی اربعین و اندیشه دینی است.

وی با عنوان اینکه در مرز شلمچه آن چیزی که نیاز بود فراهم شد، بیان کرد: آنچه که ما در اربعین دیدیم، شور و نشاط نهادهای مردمی و انجمن های مذهبی بود و هنرمندان باید با بهره گیری از زبان هنر و اندیشه برای نشان داد شکوه این حرکت به جهان تلاش کنند.

آصفی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره جابه‌جایی مواد مخدر در ایام اربعین از مرزهای خوزستان و بازداشت احتمالی افراد حامل مواد مخدر بیان کرد: در بحث مواد مخدر هیچ نوع دستگیری نداشتیم اما در زمینه دارو مقداری مردم بی توجهی کردند که به رغم همه تذکرها دارو های ممنوعه را به همراه داشتند.

وی افزود: تعداد اندک افرادی که در بحث مواد مخدر بازداشت شدند با گرفتن تعهد کتبی و تحویل مواد آزاد شدند.

معاون امنیتی استاندار خوزستان با اشاره به تعدد مراجع صادر کننده کارت تردد در اربعین و وجود برخی مشکلات، گفت: به تهران پیشنهاد دادیم صدور کارت توسط نیروی انتظامی استان صادر شود و صدور کارت برای خبرنگاران استانی است که توسط ناجا با هماهنگی ستاد اربعین صادر می شود.

وی گفت: قرار شد صدور کارت تردد به صورت یکپارچه در استان انجام شود.